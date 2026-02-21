ترامب يتحدى المحكمة العليا.. رسوم 10% على واردات العالم لمدة 150 يوماً

قال مراسل "القاهرة الإخبارية" رامي جبر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن توقيعه أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% لمدة 150 يوماً اعتباراً من 24 فبراير، عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية ببطلان التعريفات الجمركية التي كان قد فرضها تحت سلطة الطوارئ.

وقال جبر، خلال مداخلة هاتفية في "النشرة الاقتصادية"، مع الإعلامية مونايا طليبة، على شاشة القاهرة الإخبارية ، إن ترامب ظهر غاضباً خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الحكم، واعتبر القرار “مخزياً” ولا يراعي المصالح الأمريكية بل يخدم أقلية سياسية ومصالح أجنبية.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي لم يكتفِ بانتقاد المحكمة العليا، بل وجّه انتقادات إلى بعض أعضاء الكونجرس من الحزب الجمهوري الذين رفضوا سابقاً التصويت لصالح التعريفات الجمركية، واصفاً إياهم بأنهم “جمهوريون بالاسم فقط”.

وأكد أن ترامب شدد على أن قرار المحكمة لا يمنعه من فرض رسوم جمركية مستقبلاً، بل يمنحه – من وجهة نظره – مساحات قانونية يمكن التحرك من خلالها لفرض رسوم جديدة، وهو ما ترجمه سريعاً بإعلان الرسوم العالمية الجديدة بنسبة 10%.

وأشار المراسل إلى أن ترامب لوّح باستخدام أدوات أخرى في المواجهة التجارية، من بينها التراخيص التجارية، مؤكداً أن الرئيس يرى أن من صلاحياته منح أو سحب تراخيص عمل الشركات الأجنبية داخل الولايات المتحدة، بما يشكل أداة ضغط مباشرة على حكومات تلك الدول.

اأشار إلى أن ترامب تحدث عن إمكانية اللجوء إلى حظر الاستيراد من بعض الدول التي يعتبر أنها لا تلتزم بما وصفه بـ"التجارة العادلة"، في تصعيد يعكس استمرار النهج الحمائي في سياساته الاقتصادية رغم القيود القضائية الأخيرة.