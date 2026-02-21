قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمير محروس ينشر لقطات من كواليس نقصاك القعدة لعمرو دياب رمضان 2026
القبض على عنصر جنائي قتل قطة بواسطة كلبين في الإسكندرية
مصرع شاب دهسًا أسفل عجلات سيارة بالطريق الأبيض في كرداسة
محمد فاروق: أول مشاريعي كان منزل القذافي وأنا عندي 21 سنة.. أنجزناه في 15 يوما ولدينا مستحقات بـ 5.5 مليون دولار في ليبيا
القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية: لا جدوى من هدنة إنسانية دون ضمانات على الأرض
الإمارات تعلن إحباط هجمات إلكترونية إرهابية استهدفت البنية التحتية الرقمية
أستون فيلا ينجو من الخسارة أمام ضيفه ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي
"ابن المنيا" بطل في "رود آيلاند" | حكاية مصري أنقذ عشرات الأمريكيين من حادث إطلاق نار بملعب هوكي .. خاص
‏الحارس الجزائري ألكسندر أوكيدجا ينفجر على كيليان مبابي.. ماذا قال؟
رئيس منظمة مشاد الحقوقية: الانتهاكات تعرقل فرص الهدنة في السودان
تصعيد بين واشنطن وطهران.. تحذيرات إيرانية وانقسام داخل إدارة ترامب بشأن الهجوم
كيف نظهر شكر النعم عمليًا؟.. عاِلم أزهري يوضح
بالصور

سعر نيسان صنى 2015 المستعملة

نيسان صني‏ موديل 2015
نيسان صني‏ موديل 2015
كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء سيارة جديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة نيسان صني‏ موديل 2015‏.

تأتي نيسان صني‏ موديل 2015‏، بمحرك اقتصادي رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يولد قوة تتراوح بين 99 إلى 108 حصان مع عزم دوران يصل إلى 134 نيوتن متر، وتتوفر السيارة بنوعين من ناقل الحركة، إما يدوي بـ 5 سرعات أو أوتوماتيكي بـ 4 سرعات، وتتميز بمعدل استهلاك وقود منخفض يبلغ حوالي 6.6 لتر لكل 100 كم، مع خزان وقود بسعة 41 لترا.

ومن حيث التصميم والمساحة، تعرف السيارة نيسان صني‏ موديل 2015، بصالونها الداخلي الواسع الذي يوفر راحة جيدة للركاب مقارنة بالمنافسين في فئتها، كما تمتلك حقيبة خلفية بسعة تخزين تصل إلى 490 لترا، وتعتمد السيارة على نظام تعليق بسيط يجعلها عملية داخل المدينة، مع توفرها بجنوط قياس 14 أو 15 بوصة حسب الفئة المختارة.

تعتبر نيسان صني‏ موديل 2015‏، خيارا اعتماديا؛ نظرا لتوفر قطع غيارها بأسعار زهيدة وسهولة صيانتها، إلا أنها تعاني من بعض العيوب مثل ضعف العزل الصوتي للمقصورة، وتواضع الثبات عند السرعات العالية.

أما عن سعر السيارة نيسان صني‏ موديل 2015‏‏، فيأتي بمتوسط 400 ألف جنيه، ومن الممكن أن يختلف بحسب الحالة الفنية للسيارة.

