سعر نيسان صنى 2015 المستعملة

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء سيارة جديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة نيسان صني‏ موديل 2015‏.

تأتي نيسان صني‏ موديل 2015‏، بمحرك اقتصادي رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يولد قوة تتراوح بين 99 إلى 108 حصان مع عزم دوران يصل إلى 134 نيوتن متر، وتتوفر السيارة بنوعين من ناقل الحركة، إما يدوي بـ 5 سرعات أو أوتوماتيكي بـ 4 سرعات، وتتميز بمعدل استهلاك وقود منخفض يبلغ حوالي 6.6 لتر لكل 100 كم، مع خزان وقود بسعة 41 لترا.

ومن حيث التصميم والمساحة، تعرف السيارة نيسان صني‏ موديل 2015، بصالونها الداخلي الواسع الذي يوفر راحة جيدة للركاب مقارنة بالمنافسين في فئتها، كما تمتلك حقيبة خلفية بسعة تخزين تصل إلى 490 لترا، وتعتمد السيارة على نظام تعليق بسيط يجعلها عملية داخل المدينة، مع توفرها بجنوط قياس 14 أو 15 بوصة حسب الفئة المختارة.

تعتبر نيسان صني‏ موديل 2015‏، خيارا اعتماديا؛ نظرا لتوفر قطع غيارها بأسعار زهيدة وسهولة صيانتها، إلا أنها تعاني من بعض العيوب مثل ضعف العزل الصوتي للمقصورة، وتواضع الثبات عند السرعات العالية.

أما عن سعر السيارة نيسان صني‏ موديل 2015‏‏، فيأتي بمتوسط 400 ألف جنيه، ومن الممكن أن يختلف بحسب الحالة الفنية للسيارة.