الأساطير .. مهيب عبد الهادي يتغزل فى محمود الخطيب وحسن شحاتة

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي، على الظهور الإعلاني الذي جمع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وحسن شحاتة أسطورة نادي الزمالك السابق.

محمود الخطيب

ونشر مهيب عبد الهادي عبر حسابه على فيسبوك صورة تجمع الخطيب وشحاتة وكتب : “الأساطير ”.

إعلان رمضاني يجمع الخطيب وحسن شحاتة

شهدت الحملة الإعلانية مشاركة حسن شحاتة، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إلى جانب محمود الخطيب، في عمل إعلاني يُعرض خلال شهر رمضان.

ويأتي ظهور الثنائي في ظل مكانتهما الكبيرة لدى جماهير الكرة المصرية، باعتبارهما من أبرز رموز اللعبة عبر تاريخها.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سموحة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.