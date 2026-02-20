حياة كريمة.. الصحة تطلق قافلتين للكشف وعلاج المواطنين بالمجان

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، إطلاق قوافل طبية مجانية بمحافظات الجمهورية حتى نهاية مارس 2026 ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.
وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، أن القوافل التي سيتم إطلاقها ستكون بمحافظة الدقهلية - بلقاس - 53 أبو ماضي ، بالاضافة الي قافلة بمحافظة البحيرة مركز أبو حمص - منطقة الصالحية .
وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلي أنه سيتم إطلاق القافلتين يومي 20 و 21 فبراير 2026. وستشمل عددا من التخصصات الهامة ومنها :-
التخصصات المتاحة:
- نساء وولادة – تنظيم الأسرة – أطفال
- باطنة – أنف وأذن وحنجرة – عظام – جراحة
- رمد – أسنان – قلب – جلدية
- خدمات الأشعة والتحاليل
وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين الراغبين في الحصول علي خدمات القوافل الطبية ، التوجّه لأقرب موقع من الأماكن الموضحة للكشف والعلاج بالمجان.