قوافل الخير تصل أسيوط.. الجبهة الوطنية يدعم الأسر الأكثر احتياجا بكراتين رمضان

واصل حزب الجبهة الوطنية جهوده بمحافظة أسيوط لتنفيذ خطة توزيع مليون كرتونة مواد غذائية على مستوى الجمهورية، ضمن مبادرة «بداية جديدة»، وذلك دعمًا للأسر الأولى بالرعاية وتخفيفًا للأعباء المعيشية عنها خلال شهر رمضان المبارك.

وفي هذا الإطار، تابعت قيادات الحزب بأسيوط أعمال تجهيز وتعبئة الكراتين الغذائية، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف المراكز والقرى، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه في توقيت مناسب قبل حلول الشهر الفضيل.

وأشار الحزب إلى أن المبادرة تعكس التزامه بدوره المجتمعي والوطني، وحرصه على مساندة الفئات الأكثر احتياجًا، بالتوازي مع جهود الدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية.

كما بعث الحزب بتهنئة إلى الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن الشهر الكريم يجسد معاني التضامن والتكافل بين أبناء الوطن الواحد.