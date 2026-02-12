قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

حزب الجبهة الوطنية بنظم قافلة طبية مجانية لسكان وديان شرم الشيخ

القافلة الطبية فى وديان شرم الشيخ
القافلة الطبية فى وديان شرم الشيخ
ايمن محمد

نظم حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء قافلة طبية مجانية شملت تخصصات مختلفة لمدة ثلاثة أيام في وديان مدينة شرم الشيخ، حيث تم تنفيذ اليوم الأول في وادي مندر، واليوم الثاني في وادي خريزة، واليوم الثالث في قرية الرويسات.

وشكر الشيخ حسن سالم، أمين عام حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء، وأحمد الكفراوي، أمين التنظيم، قيادة الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي والدكتورة رضوى إمام والقائمين على تنفيذ المبادرة، كما عبرا عن تقديرهما للدكتور أيمن رخا والدكتورة عبير عباس والدكتور أحمد عبد الحميد، مدير مستشفى شرم الشيخ الدولي، ولكل قيادات الهيئة بجنوب سيناء على الدعم المستمر وتذليل العقبات أمام أبناء المحافظة، وتنظيم قوافل طبية تجوب وديان ومدن المحافظة.

ونقل الشيخ حسن سالم خلال حديثه مع الدكتورة رضوى إمام، المشرف العام على تنفيذ القوافل الطبية بالهيئة، المعوقات والصعوبات التي تواجه أبناء المحافظة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والإجراءات الروتينية التي تؤثر سلبًا على الأهالي.

كما قدم أحمد الكفراوي مبادرة لعقد اجتماع موسع مع قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل لنقل المعوقات والصعوبات التي تواجه أبناء المحافظة والعمل على إيجاد حلول مناسبة، وتسهيل إجراءات التسجيل في المنظومة، وإمكانية فتح الكشوفات أمام أبناء المحافظة في أي وحدة صحية دون التقيد بوحدة محددة، نظرًا لطبيعة تنقلاتهم بين المدن.

وجه امين الحزب  الشكر لأمناء الحزب الذين شاركوا في تنظيم القافلة على مدار الثلاثة أيام وهم: المهندسة هبة أبو المكارم، رئيس قطاع الشراكات والعلاقات العامة، بسمة حسن، رئيس قطاع المبادرات بشرم الشيخ، قسمة فتحي، أمينة المرأة بشرم الشيخ، مي أمين، مساعد المرأة، رشا عصام، أمين مساعد الرياضة بالمحافظة، ولكل أعضاء الحزب المشاركين.

وأكدت الدكتورة رضوى إمام على نقل ما سمعته من معوقات أبناء وديان المحافظة إلى قيادات الهيئة للعمل على حلها، وضمان استمرار تنفيذ مثل هذه القوافل في جميع مدن المحافظة  .

