أخبار البلد

تجديد اعتماد مصر من منظمة الصحة العالمية كدولة خالية من الحصبة والحصبة الألمانية للعام الثالث على التوالي

عبدالصمد ماهر

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان،  خطاباً رسمياً من الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، لتأكيد استمرار جمهورية مصر العربية في وضع «القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية»

 خلال عام 2024، وفقا لقرار اللجنة الإقليمية للتحقق -بالإجماع- وذلك للعام الثالث المتتالي منذ التحقق الأول في 2022.

جاء قرار اللجنة الإقليمية للتحقق، بعد مراجعة دقيقة وشاملة للبيانات الوبائية والتقرير الوطني المقدم من مصر، خلال اجتماع اللجنة الإقليمية بالقاهرة في ديسمبر 2025.

قوة المنظومة الصحية المصرية 

يعد هذا الإعلان شهادة دولية جديدة على قوة المنظومة الصحية المصرية بدعم لا متناهي من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما يؤكد قدرتها على حماية الأجيال الحالية والقادمة من الأمراض المعدية الخطيرة، مما يرسخ مكانة مصر الريادية بين دول إقليم شرق المتوسط في مجال القضاء على الأمراض القابلة للوقاية بالتطعيم.

وتضمن الخطاب إشادة منظمة الصحة العالمية باستدامة الإنجاز المصري، وبكفاءة البرنامج الموسع للتمنيع (التطعيم)، وبقوة ودقة نظام الترصد الوبائي، مشيرة إلى تحسن ملحوظ في جودة استقصاء الفاشيات وتحديد مصادر العدوى، مؤكدة استمرار دعم المنظمة فنيا للمنظومة الصحية المصرية.

يعود نجاح مصر إلى نظام ترصد قوي يقدم تقارير فنية عالية الجودة، إلى جانب قدرة فائقة على الاستجابة السريعة والدقيقة لأي حالات مشتبه بها، مع التزام وطني مستمر بدعم حملات التطعيم للوصول إلى تغطية شاملة ومستدامة تحمي المجتمع.

