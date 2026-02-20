المنوفى: نجاح غير مسبوق واستقرار لافت بأسواق السلع الغذائية مع انطلاق رمضان

أكد حازم المنوفى، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن الأسواق المصرية شهدت مع أول أيام شهر رمضان المبارك حالة من النجاح غير المسبوق في توافر السلع واستقرار الأسعار، بالتزامن مع زيادة معدلات الإقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم الأساسية والرمضانية.

وأوضح المنوفى أن السوق المصري أثبت قدرته على استيعاب ذروة الطلب الموسمي بكفاءة عالية، مدعومًا بتكامل جهود الدولة والقطاع الخاص وسلاسل الإمداد، ما ساهم في تحقيق وفرة واضحة في السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها السكر، والزيت، والأرز، والدواجن، واللحوم، ومنتجات الياميش، دون رصد أي أزمات أو اختناقات.

وأشار إلى أن المبادرات والمعارض الموسمية ومنافذ البيع بأسعار مخفضة كان لها دور محوري في تخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب التزام شريحة واسعة من التجار بروح المسؤولية المجتمعية وضبط حركة الأسعار خلال الشهر الكريم.

وأكد رئيس الجمعية استمرار المتابعة الميدانية اليومية لرصد الأسواق والتعامل الفوري مع أي ممارسات سلبية، مشددًا على أن حماية حقوق التاجر والمستهلك تمثل أولوية قصوى خلال هذه الفترة ذات الكثافة الشرائية المرتفعة.

واختتم المنوفى تصريحه بتهنئة الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا إلى استمرار التعاون والتكاتف للحفاظ على استقرار الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة.