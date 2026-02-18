الإسماعيلية تستقبل قوافل الجبهة الوطنية لتوزيع كراتين رمضان.. فيديو

واصل حزب الجبهة الوطنية جهوده بمحافظة الإسماعيلية لتنفيذ خطة توزيع مليون كرتونة مواد غذائية على مستوى الجمهورية، ضمن مبادرة «بداية جديدة»، وذلك دعمًا للأسر الأولى بالرعاية وتخفيفًا للأعباء المعيشية عنها خلال شهر رمضان المبارك.

وفي هذا السياق، أشرفت قيادات الحزب بالإسماعيلية على تجهيز وتوزيع كراتين المواد الغذائية، حيث انتشرت سيارات الحزب في عدد من المراكز والقرى، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه قبل وخلال الشهر الكريم، في إطار خطة تستهدف مختلف المحافظات.

وأكد الحزب أن المبادرة تأتي في إطار دوره المجتمعي لدعم جهود الدولة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وترسيخ قيم التكافل والتضامن بين أبناء الوطن خلال شهر رمضان.

كما تقدم الحزب بالتهنئة إلى الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول الشهر الكريم، مؤكدًا أن رمضان يمثل فرصة لتعزيز روح التراحم والتكاتف الوطني.