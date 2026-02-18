قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«كولر» في رسالة بمناسبة رمضان: هذا الشهر يجلب الرحمة والسلام والقوة
حضور قوي للبرامج الرمضانية.. أحمد موسى يكشف خريطة صدى البلد الرمضانية
دار الإفتاء تحدد 30 جنيهًا فدية لليوم الواحد لمن يعجز عن الصيام
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر بـ35 جنيها عن الفرد الواحد
دار الإفتاء: زكاة الفطر 35 جنيها عن الفرد الواحد ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان
أحمد موسى يستعرض خريطة برامج صدى البلد في شهر رمضان 2026
تنسيق مصري - باكستاني قوي لدعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية : دعم مصر الكامل لكل جهود إنهاء النزاع في السودان
الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر وفدية الصيام .. المفتي يحدد الضوابط الشرعية
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
مفيش حد بالبيوت.. أحمد موسى: المصريون في الشوارع لاستقبال شهر رمضان وشراء الفوانيس
«على مسئوليتي» يرصد الأجواء الرمضانية بالسيدة زينب.. وأحمد موسى: «إيه الروعة دي.. هو دا الأمان»|فيديو
أخبار البلد

الهلال الأحمر المصري: قافلة «زاد العزة» الـ 141 تحمل 6 آلاف طن مساعدات لغزة

قافلة «زاد العزة»
أ ش أ

 أعلن الهلال الأحمر المصري، اليوم، أن قافلة (زاد العزة .. من مصر إلى غزة) الـ 141، حملت أكثر من 6 آلاف طن من المساعدات الإنسانية الشاملة، وذلك في إطار جهوده الإنسانية المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

تضمنت القافلة نحو 3,300 طن سلال غذائية ودقيق، أكثر من 1,240 طن أدوية ومستلزمات إغاثية وعناية شخصية، أكثر من 1,465 طن مواد بترولية؛ لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية داخل القطاع.

كما يواصل الهلال الأحمر المصري الدفع بإمدادات الشتاء الأساسية، التي شملت: أكثر من 16,400 بطانية، أكثر من 7,730 قطعة ملابس شتوية، 500 مرتبة، 10,990 خيمة لإيواء المتضررين.

وفي سياق متصل، تنتشر فرق الهلال الأحمر المصري على معبر رفح من الجانب المصري، لمواصلة جهودها الإنسانية في استقبال وتوديع الدفعة الـ 13 من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

ويقدم الهلال الأحمر للأشقاء الفلسطينيين حزمة متكاملة من الخدمات الإغاثية، تشمل الدعم النفسي للأطفال، خدمات إعادة الروابط العائلية، توزيع وجبات ساخنة، توفير الملابس الثقيلة ومستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى القطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 800 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.

الهلال الأحمر المصري زاد العزة مصر المساعدات جهوده الإنسانية

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

مكان الواقعة

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

صلاة التراويح

تبدأ الليلة.. كيفية صلاة التراويح بالطريقة الصحيحة

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة في بطولة الدوري المصري

فتحي سند

فتحي سند ينتقد بيان الزمالك: أين الإجراءات؟

مي سليم

مي سليم تكشف عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل "روج أسود "

مسلسل المصيدة

مسلسل المصيدة الحلقة 1.. حنان مطاوع تخترق النظام الأمني لشركة أدوية

مسلسل ٢ غيرنا

فكرة جديدة.. سبب عدم وضع أسماء أبطال "اتنين غيرنا" على تتر المسلسل

على قد الحب الحلقة 1| شريف سلامة يحاول إيقاع نيللى كريم فى الفخ .. وبوسي شلبي تظهر بشخصيتها

مسلسل على قد الحب
مسلسل على قد الحب

هنتسحر إيه النهاردة .. تشكيلة من 3 أكلات | هتشبع وتمنع العطش

سحور رمضان
سحور رمضان

بمدى 509 كلم.. لكزس تعزز أسطولها الكهربائي بإطلاق ‏RZ‏ الجديدة

لكزس ‏RZ‏ الجديدة
لكزس ‏RZ‏ الجديدة

بالقفطان والطرحة.. هيفاء وهبي في أحدث إطلالاتها احتفالاً بقدوم شهر رمضان | شاهد

هيفاء وهبي بالعباية و طرحة سوداء احتفالا بشهر رمضان الكريم
هيفاء وهبي بالعباية و طرحة سوداء احتفالا بشهر رمضان الكريم

إفراج حقيقي

إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

