الهلال الأحمر المصري: قافلة «زاد العزة» الـ 141 تحمل 6 آلاف طن مساعدات لغزة

أعلن الهلال الأحمر المصري، اليوم، أن قافلة (زاد العزة .. من مصر إلى غزة) الـ 141، حملت أكثر من 6 آلاف طن من المساعدات الإنسانية الشاملة، وذلك في إطار جهوده الإنسانية المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

تضمنت القافلة نحو 3,300 طن سلال غذائية ودقيق، أكثر من 1,240 طن أدوية ومستلزمات إغاثية وعناية شخصية، أكثر من 1,465 طن مواد بترولية؛ لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية داخل القطاع.

كما يواصل الهلال الأحمر المصري الدفع بإمدادات الشتاء الأساسية، التي شملت: أكثر من 16,400 بطانية، أكثر من 7,730 قطعة ملابس شتوية، 500 مرتبة، 10,990 خيمة لإيواء المتضررين.

وفي سياق متصل، تنتشر فرق الهلال الأحمر المصري على معبر رفح من الجانب المصري، لمواصلة جهودها الإنسانية في استقبال وتوديع الدفعة الـ 13 من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

ويقدم الهلال الأحمر للأشقاء الفلسطينيين حزمة متكاملة من الخدمات الإغاثية، تشمل الدعم النفسي للأطفال، خدمات إعادة الروابط العائلية، توزيع وجبات ساخنة، توفير الملابس الثقيلة ومستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى القطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 800 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.