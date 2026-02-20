الغندور يثير الجدل بمقارنة بين اللاعبين ويكشف مفاجأة عن مساعدي كولر

شارك الإعلامي خالد الغندور منشورا عبر حسابه الرسمي، يعقد خلاله مقارنة بين اللاعبين.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: “مصطفي شلبي أفضل من شيكو بانزا الناشئ محمد إبراهيم أفضل من بارون الكيني وجراديشار أفضل من كامويش عمر كمال افضل من احمد عيد هنا السؤال مين اللي بيختار ومين اللي بيغير".

وتابع: "مساعدي كولر موجودين في مصر وأولادهم في المدارس وبيتقاضوا أجرهم حتي اليوم”.

من جانب آخر، اِستعاد خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، ذكرياته مع وليد صلاح الدين نجم نادي الأهلي السابق ومدير الكرة الكرة الحالي في القلعة الحمراء.

ونشر خالد الغندور صورة قديمة له عبر حسابه على فيسبوك رفقة وليد صلاح الدين وكتب "أنا و واحد من احرف لاعبي مصر كابتن وليد صلاح الدين بس في الكورة لكن في الطاولة هارد لك الغندور يكسب 31 و محبوسة".