حكاية عم سيد.. 22 سنة بيبيع مشروبات رمضان

قدم الإعلامي هاني النحاس، حلقة جديدة من برنامج ساعة الفطار، على قناة صدى البلد، وذلك في لقاء مع عم سيد، العجوز، والذي يبيبع “التمر والسوبيا والعرق سوس”

وقال عم سيد، أن كل يوم في رمضان، أصحى من الفجر، أجهّز الحاجة، أطلع أجيب العربية وأروح مكاني، أوصل حوالي الساعة 12 الظهر، أفرش وأستعد للرزق اللي جاي من عند ربنا.

راحة القلب

وتابع الشغل مش سهل، بس الحمد لله، طول ما الواحد عنده صحة، وعنده رضا، كل حاجة تهون، رمضان له بركته، والرزق فيه حلو، مش بس في الفلوس، لكن في راحة القلب كمان. وربنا يسترها معانا كلنا، على الله.

الناس تيجي تشتري

وأشار إلى أن الناس تيجي تشتري، واللي معاه ياخد، واللي معهوش ربنا بيرزقه برضه. يعني لو حد جالي وقال لي معايا خمسة بس، أقوله: "كله على الله، خد"، وفي ناس بتيجي توزع على الصايمين، واحد يقول لي: "وزع لي 60 كيس"، ويدفع الحساب وهو واقف في الضلّ، يطمن إن الكل وصل له الخير.