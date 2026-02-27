قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

هاني أبو الفتوح لعمرو الليثي: استصلحتُ الصحراء وكافحتُ حتى أصبحتُ أمتلك 100 فدان

عمرو الليثي
عمرو الليثي

قال الإعلامي د. عمرو الليثي إن برنامج «أجمل ناس» يلتقي يوميًا بأحد فلاحي مصر، ليستعرض تجربته، ومدى كفاحه، وما حققه من إنجازات ونجاحات في حياته من خلال العمل في الزراعة.

وذهبت كاميرا برنامج «أجمل ناس» على شاشة «الحياة» إلى أهلنا من الفلاحين، حيث التقى الإعلامي د. عمرو الليثي بالحاج هاني أبو الفتوح، صاحب قصة كفاح مشرفة.

وقال الحاج هاني: «أنا من مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أبلغ من العمر 50 عامًا، وكنت أعمل سائقًا، وأذهب إلى الصحراء لنقل المحاصيل وتوصيلها إلى العبور وسوق روض الفرج. ومع مرور الوقت أُعجبتُ كثيرًا بفكرة استصلاح الأراضي الصحراوية، وبدأت بالفعل أخوض تلك التجربة».

وأضاف: «كانت البداية أنا ووالدي، وكان وقتها مقيمًا في السعودية، حيث حصلنا على 20 فدانًا بالتقسيط، واتفقتُ مع البنك الزراعي الذي دعمنا وساعدنا في زراعة الأرض وتوفير الإمكانات، وقدم لنا يد العون».

وتابع: «صبرتُ على التحديات الكبيرة التي واجهتنا، وبدأنا بزراعة البرتقال. وكنت أتحمل المشقة حتى يحين وقت الحصاد، ولم يكن معي أي أموال في بعض الفترات، لكنني لم أستسلم وصبرت حتى أنعم الله علينا. وبدأت أحوالنا تتحسن بعد عشر سنوات من الزراعة والتعب والمجهود؛ فزراعة الموالح تحتاج إلى وقت طويل، على عكس الخضراوات. والحمد لله، تحولت الـ20 فدانًا إلى 100 فدان الآن، ونصيبي منها 50 فدانًا».

وأوضح أن حياته تحسنت بعد النجاح، وكذلك تحسنت الحالة المعيشية والتعليمية لأبنائه، فمنهم من يدرس في كليات الطب والهندسة، وآخرون في مراحل تعليمية مختلفة.

ووجّه نصيحة إلى كل من يُقبل على خوض هذه التجربة بأن يتحلى بالصبر وألا ييأس، وأن يكون لديه طموح ورؤية وعلم. كما دعا الفلاحين وصغار المزارعين إلى الحفاظ على مهنة الزراعة والاستمرار فيها، مؤكدًا أن من يريد الخير فعليه بالزراعة.

واختتم حديثه قائلًا: «أهم شيء أن نكافح ونُخلص في عملنا، فكلما أخلصت في الاهتمام بالزرع أعطاك ومنحك الخير، وبإذن الله سيجد كل مجتهد الخير، فالأرض والزراعة كلها بركة».

يُذكر أن برنامج «أجمل ناس» يُذاع يوميًا في تمام الساعة 6:15 مساءً بعد الإفطار خلال شهر رمضان، ويقدم جوائز مالية قيّمة لأهلنا في شتى محافظات الجمهورية، من داخل القرى والمدن والشوارع.

كما يتضمن البرنامج أكبر مسابقة في المعلومات المتنوعة خلال شهر رمضان الكريم على شاشات قنوات «الحياة»، بمشاركة أصحاب المهن المختلفة، إضافة إلى سيارة «المفاجآت» التي تجوب المحافظات لتحقيق الأمنيات، ودعم الأهالي، وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم.

