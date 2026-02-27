قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد عبد الحميد: كزبرة موهوب ويستحق البطولة.. والسوشيال ميديا تظلم وتضلل أحيانًا
هل يجوز استخدام لصقات النيكوتين في نهار رمضان؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
أغرب مكافأة | شركة تمنح موظفيها 26 مليون دولار نقدا : خذ ما تستطيع حمله
كهربائية بالكامل.. الكشف عن ولينج MINI بتصميم صغير الحجم
ترامب: لدينا أعظم جيش في العالم.. وأتمنى عدم استخدامه ضد إيران
عفاف رشاد: ألغيت سفري بسبب دروي في المداح 6| خاص
السكة الحديد: تشكيل لجنة لفحص القطار 977 بعد خروج عربتين عن القضبان بالأقصر
كم باقى على عيد الفطر 2026 فى مصر؟.. الحسابات الفلكية تحدد
السكك الحديدية: خروج عربة عن القضبان بقطار الأقصر – القاهرة دون إصابات
المشرف على الرواق الأزهري: مولانا الإمام الأكبر بخير وبوافر الصحة والعافية
مواصفات أودي E5 سبورتباك الجديدة.. وهذا سعرها عالميًا
جوارديولا عن صيام مرموش لشهر رمضان: يعتنى به جيدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

كم باقى على عيد الفطر 2026 فى مصر؟.. الحسابات الفلكية تحدد

كم باقى على عيد الفطر 2026 فى مصر؟
كم باقى على عيد الفطر 2026 فى مصر؟
عبد العزيز جمال

يزيد التساؤل عن كم باقى على عيد الفطر 2026 فى مصر، حيث أنها أيام قليلة تفصل المصريين عن قدوم عيد الفطر 2026، حيث يمر شهر رمضان المبارك بسرعة، لتصبح لحظات الفرح والاحتفال بعده على الأبواب. 

يأتي عيد الفطر 1447 هجريًا استكمالًا للبهجة بعد شهر من الصيام والتأمل والتقرب إلى الله، ليجمع العائلات والأحباء في جو من الاحتفالات والصلات الاجتماعية، مع استعدادات مبكرة لدى الجميع لاستقبال أيام الفرح والمناسبات العائلية.

بث مباشر رؤية هلال عيد الفطر 2025

النهاردة كام رمضان 2026؟

وفقًا للحسابات الفلكية، بدأ شهر رمضان 1447 هجريًا يوم الخميس 19 فبراير 2026 في مصر. وبناءً عليه، يوافق اليوم الجمعة 27 فبراير 2026 9 رمضان 1447 هجريًا.

كم باقى على عيد الفطر 2026؟

تشير التقديرات الفلكية إلى أن شهر رمضان هذا العام من المرجح أن يكون 29 يومًا، وفي حال اكتمال الشهر بهذا العدد، فإن يوم الخميس 19 مارس 2026 سيكون آخر أيام رمضان، ويحل يوم الجمعة 20 مارس 2026 كأول أيام عيد الفطر المبارك فلكيًا في مصر.

 وباحتساب المدة من الجمعة 27 فبراير 2026 وحتى الجمعة 20 مارس 2026، يتبقى نحو 20 يومًا فقط على حلول العيد. 

قنا تعلن جاهزية 3064 مسجدًا و100 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

استعدادات المصريين للعيد

مع اقتراب عيد الفطر، تزداد حركة الأسواق، وتبدأ المحال التجارية في تجهيز العروض والمستلزمات الخاصة بالمناسبة، بما يشمل الملابس، والحلويات، والمواد الغذائية، والهدايا.

 كما تزداد الرحلات العائلية إلى الحدائق والأماكن المفتوحة، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات الاحتفالية التي تجمع الأهل والأصدقاء ويحرص المصريون على استثمار هذه الأيام الأخيرة من رمضان في الأعمال الخيرية وتقديم المساعدات للفقراء والمحتاجين، لتعظيم الأجر والثواب قبل حلول العيد.

اجازة عيد الفطر ٢٠٢٥

أيام عيد الفطر في مصر

تظل دار الإفتاء المصرية والجهات الدينية المختصة هي المصدر الرسمي لإعلان الموعد النهائي لعيد الفطر، حيث يتم إصدار بيان مساء يوم 29 من رمضان.

 وفي حال ثبوت رؤية الهلال، يكون اليوم التالي أول أيام العيد، وإذا تعذرت الرؤية، يُستكمل شهر رمضان 30 يومًا ويؤجل العيد إلى اليوم التالي. 

وتحرص الأسرة المصرية على متابعة هذا الإعلان، لضمان الالتزام بالموعد الشرعي للعيد ومواكبة المناسبات الدينية بدقة.

 

كم باقى على عيد الفطر 2026 عيد الفطر كم باقى على عيد الفطر النهاردة كام رمضان 2026 عيد الفطر 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

الجرام يتخطى 8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الجرام يتخطى الـ8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

أحمد عبدالقادر

عرض مؤجل.. الزمالك يرد علي ضمه ونجم الأهلي يناور| القصة كاملة

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

أحمد عبدالقادر

رد صادم من الأهلي على تعاقد الزمالك مع أحمد عبدالقادر

ترشيحاتنا

ترخيص سلاح ناري

عايز ترخص سلاح ناري؟.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يقفز.. أسعار الذهب الآن في مصر

بالصور

دراسة تحسم الجدل.. الأسبرين لا يمنع سرطان القولون سريعا وقد يسبب نزيفا خطيرا

هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟

مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة

هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟

عصير الرمان على مائدة الإفطار.. كنز صحي ينعش القلب ويعوض طاقة الصيام

فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان

أفضل وقت لتناول مكملات الحديد في رمضان لزيادة الامتصاص وتجنب الأعراض الجانبية

أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد