الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
موعد عيد الفطر في مصر فلكيًا.. باقي كام يوم إجازة رسمية في 2026؟

موعد عيد الفطر في مصر
خالد يوسف

ارتفعت مؤشرات البحث عبر محرك البحث الشهير جوجل عن موعد عيد الفطر 2026 في مصر، بهدف ترتيب الخطط العائلية، وتنظيم إجازاتهم والاستعداد لصلاة العيد، خاصة مع إعلان التقديرات الفلكية بداية شهر شوال 1447 هجرياً.

موعد عيد الفطر 2026

وفقًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن غرة شهر شوال 1447 هـ ستوافق يوم الجمعة 20 مارس 2026، ليكون هذا التاريخ هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بحسب الحسابات الفلكية.

وأوضح المعهد، أن هلال شوال سيولد عقب حدوث الاقتران في الساعة الثانية و25 دقيقة فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 19 مارس 2026، وهو يوم تحري الرؤية.

وتشير التقديرات إلى أن الهلال سيمكث بعد غروب الشمس نحو 30 دقيقة في سماء مكة المكرمة ونحو 35 دقيقة في سماء القاهرة، وهي مدة تسمح برصده، وبناءً على هذه الحسابات، يكون شهر رمضان هذا العام 29 يومًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2026

من المقرر أن تقام صلاة عيد الفطر في القاهرة في تمام الساعة السادسة وأربع وعشرين دقيقة صباح يوم الجمعة 20 مارس 2026، وذلك وفقا للحسابات المحلية لمواقيت الصلاة.

وتختلف مواعيد الصلاة من محافظة إلى أخرى بفروق زمنية بسيطة، تبعا للموقع الجغرافي لكل مدينة.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2026

بحسب الأجندة الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني لـ رئاسة الجمهورية، تمتد إجازة عيد الفطر 2026 لمدة 3 أيام، من الجمعة 20 مارس وحتى الأحد 22 مارس 2026، مع إصدار القرار النهائي المنظم للإجازة من مجلس الوزراء قبل حلول العيد بأيام.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

- عيد شم النسيم: يوم الاثنين 13 أبريل 2026.

- عيد تحرير سيناء: يوم السبت 25 أبريل 2026.

- عيد العمال: يوم الجمعة 1 مايو 2026.

- وقفة عيد الأضحى المبارك: يوم الثلاثاء 26 مايو 2026.

- عيد الأضحى المبارك: من يوم الأربعاء 27 مايو إلى يوم الجمعة 29 مايو 2026.

- رأس السنة الهجرية: يوم الأربعاء 17 يونيو 2026.

- ذكرى ثورة 30 يونيو: يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026.

- ذكرى ثورة 23 يوليو: يوم الخميس 23 يوليو 2026.

- المولد النبوي الشريف: يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026.

- عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر 1973: يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

موعد عيد الفطر عيد الفطر في مصر فلكيًا إجازة رسمية عيد الفطر المبارك التقديرات الفلكية

