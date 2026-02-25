قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برشلونة يضع عمر مرموش كخيار بديل بجانب ألفاريز وهالاند في الصيف المقبل
بعد مأساة غرق الطلاب في شاطئ أبو تلات.. تأييد حبس رئيس أكاديمية وهمية 3 سنوات
تأجيل محاكمة إعلامي متهم بسب وقذف الفنانة بدرية طلبة لجلسة 25 مارس
أستراليا تدرس منع دخول إسرائيلي لتحريضه على إبادة الفلسطينيين بغزة
ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث
هامة وتاريخية.. رئيس وزراء الهند يزور الأراضي المحتلة
ننشر حيثيات حكم جنايات دمنهور على طالب جامعي استدرج فتاة وتعدى عليها تحت تأثير المخدر
الصين تدعو الولايات المتحدة إلى الالتزام بتعليق التجارب النووية
إنفانتينو يؤكد: كأس العالم 2026 ستُقام في المكسيك رغم أعمال العنف
بث مباشر.. الجامع الأزهر يحتفل بمرور 1086 عاما على تأسيسه
ما بين الدراما والحقيقة.. وفاة والد مي عمر بعد ساعات من موت أبيها في "الست موناليزا"
وزير الخارجية: ندعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان
محافظات

افتتاح مهرجان الأنشطة الطلابية الرمضانية بجامعة كفرالشيخ الأهلية| صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان

افتتح الدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية الرمضانية، والذي نظمته رعاية طلاب جامعة كفرالشيخ الأهلية، بحضور الدكتور علي أبو شوشة نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية، وسط مشاركة واسعة من طلاب الجامعة.

يأتي تنظيم المهرجان في إطار حرص الجامعة على تعزيز الأنشطة الطلابية خلال شهر رمضان المبارك، وتنمية روح التنافس الإيجابي بين الطلاب، وصقل مهاراتهم الرياضية والثقافية والاجتماعية والدينية، بما يسهم في بناء شخصية متكاملة ومتوازنة.

وتضمن المهرجان باقة متنوعة من الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والدينية، شملت مسابقات الشطرنج، والدارتس، وتنس الطاولة، والألعاب الإلكترونية، إلى جانب مسابقة القرآن الكريم والإنشاد الديني، فضلًا عن منافسات ركلات الترجيح وتصويبات كرة السلة، حيث شهدت الفعاليات أجواءً رمضانية مميزة عكست روح الألفة والتعاون بين الطلاب.

وأكد الدكتور يحيى عيد، خلال الافتتاح، أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بالأنشطة الطلابية باعتبارها جزءًا أصيلًا من العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن شهر رمضان يمثل فرصة لتعزيز القيم الروحية والاجتماعية وترسيخ مبادئ العمل الجماعي والانضباط. 

وأضاف أن إدارة الجامعة تحرص على توفير بيئة تعليمية متكاملة تتيح للطلاب تنمية قدراتهم ومواهبهم في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وتعزيز وعيه وثقافته.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن مثل هذه الفعاليات تسهم في اكتشاف المواهب الطلابية ودعمها، مؤكدًا استمرار الجامعة في تنظيم الأنشطة والبرامج التي تلبي احتياجات الطلاب وتواكب متطلبات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، أعرب الدكتور علي أبو شوشة عن سعادته بالإقبال الكبير من الطلاب على المشاركة في فعاليات المهرجان، مؤكدًا أن الأنشطة الطلابية تمثل ركيزة أساسية في الحياة الجامعية وتسهم في تعزيز الانتماء وروح الفريق بين الطلاب. 

وأضاف أن جامعة كفر الشيخ الأهلية تسعى إلى تقديم تجربة تعليمية متميزة لا تقتصر على الجانب الأكاديمي فحسب، بل تمتد لتشمل الجوانب الثقافية والرياضية والدينية، بما يحقق التوازن في بناء شخصية الطالب.

وأشار نائب رئيس جامعة كفر الشيخ الاهلية للشئون الأكاديمية، إلى أن تنظيم المهرجان يعكس رؤية الجامعة في دعم الإبداع والابتكار، وإتاحة الفرصة للطلاب للتعبير عن قدراتهم في أجواء تنافسية شريفة تعزز القيم الإيجابية.

واختُتمت فعاليات الافتتاح بتفقد رئيس الجامعة لمختلف أماكن الأنشطة، ولقاء عدد من الطلاب المشاركين، مشيدين بحسن التنظيم والمستوى المتميز للمنافسات، مؤكدين استمرار دعم إدارة الجامعة لكافة المبادرات والأنشطة التي تخدم الطلاب وتسهم في إثراء تجربتهم الجامعية.

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

التربيع الأول لهلال شهر رمضان

السعودية توثّق «التربيع الأول» لـ هلال شهر رمضان | شاهد

كريم الدبيس

حسبنا الله ونعم الوكيل .. كريم الدبيس يُعلّق على أحداث مباراة سيراميكا والإسماعيلي

ياسمين الخطيب

جراحة دقيقة .. ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بعدوى بكتيرية في أنسجة بشرة الوجه

أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر

وكيل الأزهر: نحتفي بتاريخ من الاجتهاد ومسيرة من الدفاع عن ثوابت الدين

أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة

أمين البحوث الإسلامية: امتداد السند وصولا إلى الإمام الطيب شاهد على رسوخ الأزهر

أ.د. محمد الجندي

محمد الجندي: الأزهر على مدار تاريخه صوت للوسطيَّة، وضمير للأمَّة في أوقات الشدائد

بالصور

أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام.. تجنبها ليحب طفلك العبادة

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

حملات مكثفة لإزالة الإشغالات وإعادة الإنضباط بمراكز ومدن الشرقية

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

صورة تعبيرية

فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

