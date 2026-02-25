افتتاح مهرجان الأنشطة الطلابية الرمضانية بجامعة كفرالشيخ الأهلية| صور

افتتح الدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية الرمضانية، والذي نظمته رعاية طلاب جامعة كفرالشيخ الأهلية، بحضور الدكتور علي أبو شوشة نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية، وسط مشاركة واسعة من طلاب الجامعة.

يأتي تنظيم المهرجان في إطار حرص الجامعة على تعزيز الأنشطة الطلابية خلال شهر رمضان المبارك، وتنمية روح التنافس الإيجابي بين الطلاب، وصقل مهاراتهم الرياضية والثقافية والاجتماعية والدينية، بما يسهم في بناء شخصية متكاملة ومتوازنة.

وتضمن المهرجان باقة متنوعة من الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والدينية، شملت مسابقات الشطرنج، والدارتس، وتنس الطاولة، والألعاب الإلكترونية، إلى جانب مسابقة القرآن الكريم والإنشاد الديني، فضلًا عن منافسات ركلات الترجيح وتصويبات كرة السلة، حيث شهدت الفعاليات أجواءً رمضانية مميزة عكست روح الألفة والتعاون بين الطلاب.

وأكد الدكتور يحيى عيد، خلال الافتتاح، أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بالأنشطة الطلابية باعتبارها جزءًا أصيلًا من العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن شهر رمضان يمثل فرصة لتعزيز القيم الروحية والاجتماعية وترسيخ مبادئ العمل الجماعي والانضباط.

وأضاف أن إدارة الجامعة تحرص على توفير بيئة تعليمية متكاملة تتيح للطلاب تنمية قدراتهم ومواهبهم في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وتعزيز وعيه وثقافته.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن مثل هذه الفعاليات تسهم في اكتشاف المواهب الطلابية ودعمها، مؤكدًا استمرار الجامعة في تنظيم الأنشطة والبرامج التي تلبي احتياجات الطلاب وتواكب متطلبات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، أعرب الدكتور علي أبو شوشة عن سعادته بالإقبال الكبير من الطلاب على المشاركة في فعاليات المهرجان، مؤكدًا أن الأنشطة الطلابية تمثل ركيزة أساسية في الحياة الجامعية وتسهم في تعزيز الانتماء وروح الفريق بين الطلاب.

وأضاف أن جامعة كفر الشيخ الأهلية تسعى إلى تقديم تجربة تعليمية متميزة لا تقتصر على الجانب الأكاديمي فحسب، بل تمتد لتشمل الجوانب الثقافية والرياضية والدينية، بما يحقق التوازن في بناء شخصية الطالب.

وأشار نائب رئيس جامعة كفر الشيخ الاهلية للشئون الأكاديمية، إلى أن تنظيم المهرجان يعكس رؤية الجامعة في دعم الإبداع والابتكار، وإتاحة الفرصة للطلاب للتعبير عن قدراتهم في أجواء تنافسية شريفة تعزز القيم الإيجابية.

واختُتمت فعاليات الافتتاح بتفقد رئيس الجامعة لمختلف أماكن الأنشطة، ولقاء عدد من الطلاب المشاركين، مشيدين بحسن التنظيم والمستوى المتميز للمنافسات، مؤكدين استمرار دعم إدارة الجامعة لكافة المبادرات والأنشطة التي تخدم الطلاب وتسهم في إثراء تجربتهم الجامعية.