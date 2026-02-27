قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

المشرف على الرواق الأزهري: مولانا الإمام الأكبر بخير وبوافر الصحة والعافية

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
أحمد سعيد

طمأن الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العملية للرواق الأزهري في الجامع الأزهر، متابعيه على صحة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مؤكدا أنه بخير وبوافر الصحة والعافية.

المشرف على الرواق الأزهري: مولانا الإمام الأكبر بخير وبوافر الصحة والعافية

وكتب الدكتور عبد المنعم فؤاد، عبر صفحته على موقع فيسبوك "مولانا فضيلة الإمام الأكبر حفظه الله بخير وبوافر الصحة والعافية، ويدعو للجميع، ويتابع الجامع الأزهر ويوجه يوميا لما هو أفضل حفظه ربي من كل سوء.

الرئيس السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بشيخ الأزهر للاطمئنان على صحته

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أجرى اتصالًا هاتفيًا بشيخ الأزهر الشريف أ.د. أحمد الطيب، للاطمئنان على حالته الصحية، إثر الوعكة التي ألمّت بفضيلته خلال الأسابيع الماضية، متمنيًا له تمام الشفاء وموفور الصحة والعافية.

ومن جانبه، أعرب شيخ الأزهر عن عميق شكره وصادق تقديره وامتنانه لفخامة السيد الرئيس على مبادرته الكريمة وحرص سيادته الشخصي على الاطمئنان على صحته، مؤكدًا أن هذه اللفتة الإنسانية الرفيعة تعكس ما يتحلّى به سيادته من نبل الخُلق وسموّ التقدير للمؤسسات الدينية الوطنية ورموزها.

وأشاد شيخ الأزهر بالدعم المتواصل الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لرسالة الأزهر الشريف وعلمائه في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، داعيا المولى -عز وجل- أن يحفظ مصر وقادتها، وأن يوفّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما فيه خير البلاد والعباد، وأن تواصل مصر دورها التاريخي والريادي في دعم الأمن والاستقرار، وترسيخ دعائم السلم على المستويين الإقليمي والدولي.

الدكتور عبد المنعم فؤاد عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العملية للرواق الأزهري في الجامع الأزهر الجامع الأزهر الأزهر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

