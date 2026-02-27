قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصل لـ90 ألف جنيه| عمرة العشر الأواخر من رمضان 1447.. الأسعار والبرامج الكاملة
رد فعل غير متوقع من ريبيرو بعد الحصول على حكم ضد الأهلي أمام كاس
ليفانتي يفوز على ألافيس بثنائية في الدوري الإسباني
البوسعيدي : إيران منفتحة على استقبال مفتشين أمريكيين .. وبمقدورهم الوصول للمنشآت النووية
رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS
هل مشاهدة الأفلام الإباحية ليلا تبطل الصيام في رمضان؟ تعرضك لـ11 بلاء
تحرك رسمي في الأهلي بشأن أزمة النادي مع ريبيرو
غدًا.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ
عودة زيزو وتريزيجيه.. قائمة الأهلي لمواجهة زد بالدوري غدا
ستراسبورج يتعادل مع لانس 1-1 في الدوري الفرنسي
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 28-2-2026
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
زواج مفاجئ يقلب الموازين في الحلقة 10 من مسلسل علي كلاي

مسلسل علي كلاي
مسلسل علي كلاي
أوركيد سامي

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل "علي كلاي" تطورات درامية متسارعة، حملت العديد من المفاجآت التي أعادت رسم خريطة الصراع بين الشخصيات، ودفعت بالأحداث إلى ذروة غير متوقعة.
تبدأ الحلقة بخروج مختار السندي من النيابة وهو يضمر نية الانتقام من علي، بالتزامن مع انكشاف أسرار جديدة تتعلق بحقيقة نسب الأخير، ما يمهد لاشتعال صراع داخل عائلة الجوهري. وفي تطور آخر، تتفاقم الأزمة بين علي وفاتن الجوهري بعدما أقدمت على إخراج متعلقاته ووضعها في صناديق أمام أعين المارة، في مشهد أثار الجدل داخل السوق.
كما تتكشف مؤامرة جديدة عندما يعلم مختار أن منصور الجوهري نقل ممتلكاته إلى اسم شقيقته فاتن، لتتصاعد حدة الخلافات حول النفوذ والثروة.

 وعلى الجانب العاطفي، يواصل المعلم عظيمة محاولاته للزواج من روح، عارضًا عليها إغراءات عدة لإقناعها، بينما يدخل صفوان على خط الأحداث مطالبًا بمستحقات مالية قديمة، ما يعقد الموقف أكثر.


وتتسارع وتيرة الأحداث مع خطف الصياد الذي سبق وادعى أنه والد علي، ليعترف بأن روايته كانت مدبرة مقابل أموال حصل عليها من منصور وألمظ أبو الدهب، في محاولة لتشويه صورة علي وزعزعة استقراره.
وتصل الحلقة إلى ذروتها حين يعلم علي بموعد زفاف روح، فيتوجه إلى مكان الحفل ويقلب الأجواء رأسًا على عقب وسط اشتباكات حادة، قبل أن يصطحبها إلى المأذون ويعقد قرانه عليها في خطوة مفاجئة غيرت مسار الصراع بالكامل.


يُذكر أن مسلسل "علي كلاي" يضم كوكبة من النجوم، من بينهم درة، محمود البزاوي، انتصار، عصام السقا، محمد ثروت، طارق الدسوقي، سارة بركة، ريم سامي، ضياء عبد الخالق، رحمة محسن، وعمر رزيق.

الجرام يتخطى 8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الجرام يتخطى الـ8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

حالة الطقس

أجواء شتوية قاسية.. الأرصاد: سقوط أمطار علي هذه المناطق غدا

منحة التموين

قرار جديد من التموين بشأن منحة رمضان 2026.. إجراءات جدية تهم المواطنين

فوائد البنوك

هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

عقب حبس المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. ننشر كواليس 18 ساعة تحقيقات

كواليس 18 ساعة من التحقيقات مع المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد| تفاصيل

المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

إيران على حافة الهاوية .. انفجار في المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

الأهلي

النادي الأهلي يتفوق على عمالقة أوروبا في التصنيف العالمي الجديد

المداح

حمادة هلال يوجه رسالة إلى أحمد السقا : وجودك في المداح إضافة كبيرة

الفنانة غادة إبراهيم

غادة إبراهيم تتحدى الحادث وتعود بقوة إلى كواليس «المتر سمير»

احمد سعيد عبد الغني

مسلسل على قد الحب الحلقة 10 .. تحالف أحمد سعيد عبد الغنى ومها نصار لخداع نيللى كريم

ضبط قائدي الدراجات النارية والسيارات الملاكي المخالفين بشوارع الزقازيق

طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت بدون فرن.. لسحور مختلف

لا تتخلصي منه بعد اليوم .. فوائد مذهلة لـ شرش الزبادي

دراسة تحسم الجدل.. الأسبرين لا يمنع سرطان القولون سريعا وقد يسبب نزيفا خطيرا

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

