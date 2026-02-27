زواج مفاجئ يقلب الموازين في الحلقة 10 من مسلسل علي كلاي

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل "علي كلاي" تطورات درامية متسارعة، حملت العديد من المفاجآت التي أعادت رسم خريطة الصراع بين الشخصيات، ودفعت بالأحداث إلى ذروة غير متوقعة.

تبدأ الحلقة بخروج مختار السندي من النيابة وهو يضمر نية الانتقام من علي، بالتزامن مع انكشاف أسرار جديدة تتعلق بحقيقة نسب الأخير، ما يمهد لاشتعال صراع داخل عائلة الجوهري. وفي تطور آخر، تتفاقم الأزمة بين علي وفاتن الجوهري بعدما أقدمت على إخراج متعلقاته ووضعها في صناديق أمام أعين المارة، في مشهد أثار الجدل داخل السوق.

كما تتكشف مؤامرة جديدة عندما يعلم مختار أن منصور الجوهري نقل ممتلكاته إلى اسم شقيقته فاتن، لتتصاعد حدة الخلافات حول النفوذ والثروة.

وعلى الجانب العاطفي، يواصل المعلم عظيمة محاولاته للزواج من روح، عارضًا عليها إغراءات عدة لإقناعها، بينما يدخل صفوان على خط الأحداث مطالبًا بمستحقات مالية قديمة، ما يعقد الموقف أكثر.



وتتسارع وتيرة الأحداث مع خطف الصياد الذي سبق وادعى أنه والد علي، ليعترف بأن روايته كانت مدبرة مقابل أموال حصل عليها من منصور وألمظ أبو الدهب، في محاولة لتشويه صورة علي وزعزعة استقراره.

وتصل الحلقة إلى ذروتها حين يعلم علي بموعد زفاف روح، فيتوجه إلى مكان الحفل ويقلب الأجواء رأسًا على عقب وسط اشتباكات حادة، قبل أن يصطحبها إلى المأذون ويعقد قرانه عليها في خطوة مفاجئة غيرت مسار الصراع بالكامل.



يُذكر أن مسلسل "علي كلاي" يضم كوكبة من النجوم، من بينهم درة، محمود البزاوي، انتصار، عصام السقا، محمد ثروت، طارق الدسوقي، سارة بركة، ريم سامي، ضياء عبد الخالق، رحمة محسن، وعمر رزيق.