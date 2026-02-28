قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة تطمئن المواطنين: المخزون الاستراتيجي آمن ومستعدون لكل السيناريوهات
هجوم مسيّرة إيرانية على مطار الكويت الدولي وسقوط جرحى
جيش الاحتلال: إيران أطلقت وابلا إضافيا من الصواريخ باتجاه إسرائيل
الأمم المتحدة تحذر من تداعيات خطيرة.. إدانة أممية للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط
روسيا والصين تطلبان عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن إيران
الشيخ تميم بن حمد يؤكد تقديره لموقف مصر الداعم لدولة قطر
الملك عبد الله الثاني يعرب عن تقديره لموقف مصر الداعم لأمن واستقرار الأردن
الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد: الحلول العسكرية لن تحقق مصالح أي طرف
حرب إيران.. اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط
الرئيس السيسي يعلن تضامن ومساندة مصر الكاملة مع الأردن بعد الهجوم الإيراني
فشل كلوي.. حسام موافي: احذروا أخذ المسكنات بدون روشتة طبية
لازال على قيد الحياة.. رويترز: كلمة مرتقبة لـ المرشد الأعلى الإيراني الليلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل ثراء الزوجة يبيح للزوج الامتناع عن الإنفاق عليها؟ الأزهر للفتوى يجيب

عبد الرحمن محمد

أكدت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن مسألة نفقة الزوج على زوجته لا ترتبط بكون الزوجة غنية أو فقيرة، وإنما ترتبط بكون النفقة واجبًا شرعيًا على الزوج ما دام عقد الزواج قائمًا، موضحة أن الزوج مُلزَم بالإنفاق على زوجته وفق قدرته واستطاعته، لقوله تعالى: «لينفق ذو سعة من سعته»، أي أن كل إنسان ينفق بحسب ما يملك.

وأوضحت “إبراهيم”، خلال لقاء تلفزيوني اليوم، السبت، أن كون الزوجة غنية لا يسقط عن الزوج هذا الواجب، لأن النفقة حق للزوجة على زوجها، وليس تفضّلًا منه، مشيرة إلى أن الزوج حين تزوج بزوجته وهي على علم بظروفه المادية فقد قبلت أن تعيش معه على قدر سعته، وبالتالي تكون احتياجات الحياة الأساسية في حدود استطاعته، لا في حدود غناها هي.

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن الزوج مطالب بألا يبخل إن كان يملك، وأن ينفق من سعته بما يتناسب مع قدرته، أما إذا كان لا يملك إلا القليل الذي بالكاد يكفيهما، فإنه ينفق في حدود هذا القليل، لكن لا يجوز له أن يتعلل بغنى زوجته ليمتنع أصلًا عن أداء النفقة الواجبة عليه، لأن ذلك يُعد تقصيرًا في واجب أوجبه الله عليه.

وبيّنت أن ما يزيد على الأساسيات من رغبات خاصة أو كماليات قد تتحملها الزوجة إن أرادت الاستزادة بما يتناسب مع مستواها المادي، لكن يبقى الأصل أن النفقة الأساسية من طعام وكسوة ومسكن واجبة على الزوج بحسب طاقته، مؤكدة أن السؤال في جوهره يتعلق بزوج يتخذ من غنى زوجته ذريعة لترك واجبه، وهذا غير جائز شرعًا، فالواجب ثابت عليه في كل الأحوال، غنيًا كان أو فقيرًا، وهي غنية أو غير ذلك.

