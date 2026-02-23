أهلي جدة يواجه ضمك بهدف الصدارة المؤقتة في دوري روشن السعودي

يستعد فريق أهلي جدة لمواجهة خارج الديار أمام ضمك، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي موسم 2025-2026، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

ويخوض الأهلي اللقاء في إطار صراعه المحتدم على لقب الدوري هذا الموسم مع كل من النصر والهلال، حيث يسعى لاستثمار الانتصارات الأخيرة ومواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية.

ويمتلك أهلي جدة في رصيده 53 نقطة بعد فوزه الأخير على النجمة برباعية، بفارق نقطتين خلف المتصدر النصر، ما يعني أن أي انتصار على ضمك سيمنحه الصدارة مؤقتًا حتى انتهاء مباريات الجولة.

وتاريخيًا، حافظ الأهلي على تفوقه أمام ضمك في المواجهات الأخيرة، حيث فاز في آخر ثلاث مباريات متتالية، ما يعزز ثقته في مواصلة الانتصارات وتعزيز موقعه في المنافسة على اللقب.

من جانبه، يدخل ضمك المباراة في موقف صعب، إذ يحتل المركز السادس عشر ويصارع على تفادي الهبوط.