الأمم المتحدة: الوضع في غزة كارثي.. وخوف من تطهير عرقي في القطاع والضفة
تصنيف عالمي جديد.. الدوري المصري يتقدم 12 مركزا على نظيره السعودي
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا باتجاه كردستان العراق
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 180 ألف سلة غذائية ومستلزمة شتوية عبر «زاد العزة» 144
طلب إحاطة بشأن تخريج دفعة من طب فاقوس دون مستشفى جامعي
جوتيريش: حقوق الإنسان تتعرض لهجمة واسعة.. وسيادة القانون تهان أمام أعين العالم
بلومبرج: إسرائيل في مأزق بسبب سعر الفائدة وانقسام حاد وسط تصاعد التوتر الإقليمي
إنتظام الدراسة بالمدارس وجولات مفاجئة لمسئولي الإدارات التعليمية لمتابعة نسب الحضور|صور
تفاصيل نشرة المرور خامس أيام رمضان في شوارع القاهرة والجيزة
المرشدين السياحيين: نحن أحرص الأشخاص حفاظا علي الأثر وما حدث بـ هرم أوناس خطأ فردي
وزير البترول: 2026 سيشهد حفر أكبر عدد من الآبار البحرية
رمضان في مصر حكاية.. السياحة والآثار تطلق حملة ترويجية للمقصد المصري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أهلي جدة يواجه ضمك بهدف الصدارة المؤقتة في دوري روشن السعودي

إسراء أشرف

يستعد فريق أهلي جدة لمواجهة خارج الديار أمام ضمك، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي موسم 2025-2026، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

ويخوض الأهلي اللقاء في إطار صراعه المحتدم على لقب الدوري هذا الموسم مع كل من النصر والهلال، حيث يسعى لاستثمار الانتصارات الأخيرة ومواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية.

ويمتلك أهلي جدة في رصيده 53 نقطة بعد فوزه الأخير على النجمة برباعية، بفارق نقطتين خلف المتصدر النصر، ما يعني أن أي انتصار على ضمك سيمنحه الصدارة مؤقتًا حتى انتهاء مباريات الجولة.

وتاريخيًا، حافظ الأهلي على تفوقه أمام ضمك في المواجهات الأخيرة، حيث فاز في آخر ثلاث مباريات متتالية، ما يعزز ثقته في مواصلة الانتصارات وتعزيز موقعه في المنافسة على اللقب.

من جانبه، يدخل ضمك المباراة في موقف صعب، إذ يحتل المركز السادس عشر ويصارع على تفادي الهبوط.

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل

مروان عطية

رغم حصوله على 3 إنذارات.. لماذا لم يتم إيقاف مروان عطية أمام سموحة؟

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

صورة أرشيفية

قفزة جديدة للمعدن الأصفر.. أسعار الذهب تواصل الصعود محليا وعالميا

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهتي الزمالك وبيراميدز في الدور الثاني

زياد محمد ممدوح مراد

عمره 30 عامًا .. وزير الصحة ينعى صيدليا من فريق المبادرات الطبية العامة

صورة أرشيفية

أمهات مصر: مواجهة الاخلال بامتحانات الثانوية العامة بعقوبات رادعة طمأن الأهالي

وزارة العمل

العمل: إنذار 1181 منشأة لتصحيح الأوضاع.. وتحرير 441 محضرًا لمخالفة القانون

بالصور

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

فوائد لا تحصى.. خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول في السحور

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

