الباسبور المصري يواجه القرار الأمريكي.. 51 دولة تفتح أبوابها للمصريين بدون تأشيرة

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنباء عن وجود عدد كبير من الدول تسمح للمصريين بزيارتها بدون الحصول على تأشيرة، وهو ما فتح باب النقاش لدى عدد كبير لمعرفة مدى قوة جواز السفر المصري، خاصة بعد تحديثات الخارجية الأمريكية تجاه بعض الدول ومن بينها مصر.

ويبرز جواز السفر المصري كبوابة لمساحات واسعة من الحرية في التنقل عبر القارات، بعيداً عن ضجيج الأنباء والقيود المفروضة، حيث يمتلك المواطن المصري فرصة ذهبية لزيارة 51 دولة حول العالم، إما بدخول مباشر بدون تأشيرة أو بتصريح فوري عند الوصول، مما يعزز من فرص السياحة والاستثمار في وجهات غير تقليدية.

دول بدون تأشيرة للمصريين

أصدر مؤشر هينلي آند بارتنرز Henley Passport Index تقريره العالمي لعام 2026 حول أقوى جوازات السفر في العالم، وهو التصنيف الأشهر الذي يعتمد على عدد الدول التي يسمح لحامل الجواز بدخولها دون تأشيرة مسبقة.

ويستند المؤشر إلى بيانات رسمية يقدمها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، ما يجعله أحد أكثر التصنيفات دقة ومصداقية عالميًا.

متطلبات السفر بدون تأشيرة للمصريين

- يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول ويتجاوز مدة الإقامة المخطط لها.

- يتعين على المسافر من مصر إثبات كفاية الأموال لتغطية نفقات الرحلة.

- ضرورة وجودة تذكرة عودة أو تذكرة متابعة.

- ينصح بالحصول على تأمين طبي للسفر.

- يجب تحضير برنامج مفصل للإقامة والتنقل.

مدة الإقامة بالدول التي تسمح للمصريين الدخول بدون تأشيرة

تختلف مدة الإقامة المسموح بها من دولة إلى أخرى، حيث تتراوح غالبًا بين 30 و90 يومًا، كما يُنصح بالتأكد من آخر تحديثات السفر قبل الحجز، إذ قد تتغير سياسات الدخول تبعًا للظروف السياسية أو الصحية العالمية.

دول يمكن للمصريين زيارتها بدون تأشيرة مسبقة

كشفت بيانات مؤشر «هينلي آند بارتنرز»، عن قائمة الدول التي يمكن للمصريين دخولها بدون تأشيرة مسبقة لعام 2026، وجاءت كما يلي:

ـ بربادوس

ـ بنين

ـ بوليفيا

ـ بوروندي

ـ كمبوديا

ـ جزر الرأس الأخضر

ـ جزر القمر

ـ جزر كوك

ـ جيبوتي

ـ دومينيكا

ـ غانا

ـ غينيا

ـ غينيا بيساو

ـ هايتي

ـ هونج كونج

ـ إندونيسيا

ـ إيران

ـ الأردن

ـ كينيا

ـ كيريباتي

ـ لاوس

ـ لبنان

ـ ماكاو

ـ مدغشقر

ـ ماليزيا

ـ جزر المالديف

ـ جزر مارشال

ـ موريشيوس

ـ ميكرونيزيا

ـ موزمبيق

ـ نيبال

ـ نيكاراجوا

ـ نيوي

ـ جزر بالاو

ـ رواندا

ـ ساموا

ـ السنغال

ـ سيشل

ـ سيراليون

ـ الصومال

ـ جنوب السودان

ـ سريلانكا

ـ سانت كيتس ونيفيس

ـ سانت فنسنت وجزر جرينادين

ـ طاجيكستان

ـ تنزانيا

ـ جامبيا

ـ تيمور الشرقية

ـ توفالو

ـ اليمن

ـ زيمبابوي.