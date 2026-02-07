قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استفسار القوات البحرية.. إيران تبدأ الاستعداد لمواجهة التهديدات العسكرية
حبس وغرامات مليونية.. النائب العام يحيل تشكيلا عصابيا دوليا للمحاكمة الجنائية
إيران تهدد بتفعيل الردع البحري في الخليج حال تصاعد التهديدات العسكرية
رئيس النواب: اجتماع القاهرة منصة أفريقية لتوحيد المعايير الدستورية
التردد متاح.. قناة مجانية تنقل لقاء الأهلي والشبيبة في دوري أبطال إفريقيا
عاش الزمالك وجماهيره.. الغندور يتغنى بتفوق الأبيض رغم تعدد الأزمات
وزير العدل: استقلال القضاء الدستورى ركيزة أساسية فى الدولة لتحقيق الاستقرار
تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل
ضغوط سياسية.. بيل كلينتون يدعو إلى جلسة استماع علنية في تحقيقات إبستين
أرسنال يواجه ساندرلاند لتعزيز حظوظه فى الفوز بالدوري الإنجليزي
هنيدي قالي هتموت".. تفاصيل فقدان أيمن بهجت قمر 55 كيلوجرامًا من وزنه
كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الباسبور المصري يواجه القرار الأمريكي.. 51 دولة تفتح أبوابها للمصريين بدون تأشيرة

سفر بدون تأشيرة
سفر بدون تأشيرة
خالد يوسف

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنباء عن وجود عدد كبير من الدول تسمح للمصريين بزيارتها بدون الحصول على تأشيرة، وهو ما فتح باب النقاش لدى عدد كبير لمعرفة مدى قوة جواز السفر المصري، خاصة بعد تحديثات الخارجية الأمريكية تجاه بعض الدول ومن بينها مصر.

ويبرز جواز السفر المصري كبوابة لمساحات واسعة من الحرية في التنقل عبر القارات، بعيداً عن ضجيج الأنباء والقيود المفروضة، حيث يمتلك المواطن المصري فرصة ذهبية لزيارة 51 دولة حول العالم، إما بدخول مباشر بدون تأشيرة أو بتصريح فوري عند الوصول، مما يعزز من فرص السياحة والاستثمار في وجهات غير تقليدية.

دول بدون تأشيرة للمصريين

أصدر مؤشر هينلي آند بارتنرز Henley Passport Index تقريره العالمي لعام 2026 حول أقوى جوازات السفر في العالم، وهو التصنيف الأشهر الذي يعتمد على عدد الدول التي يسمح لحامل الجواز بدخولها دون تأشيرة مسبقة. 

ويستند المؤشر إلى بيانات رسمية يقدمها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، ما يجعله أحد أكثر التصنيفات دقة ومصداقية عالميًا.

متطلبات السفر بدون تأشيرة للمصريين

- يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول ويتجاوز مدة الإقامة المخطط لها.

- يتعين على المسافر من مصر إثبات كفاية الأموال لتغطية نفقات الرحلة.

- ضرورة وجودة تذكرة عودة أو تذكرة متابعة.

- ينصح بالحصول على تأمين طبي للسفر.

- يجب تحضير برنامج مفصل للإقامة والتنقل.

مدة الإقامة بالدول التي تسمح للمصريين الدخول بدون تأشيرة

تختلف مدة الإقامة المسموح بها من دولة إلى أخرى، حيث تتراوح غالبًا بين 30 و90 يومًا، كما يُنصح بالتأكد من آخر تحديثات السفر قبل الحجز، إذ قد تتغير سياسات الدخول تبعًا للظروف السياسية أو الصحية العالمية.

دول يمكن للمصريين زيارتها بدون تأشيرة مسبقة

كشفت بيانات مؤشر «هينلي آند بارتنرز»، عن قائمة الدول التي يمكن للمصريين دخولها بدون تأشيرة مسبقة لعام 2026، وجاءت كما يلي:

ـ بربادوس

ـ بنين

ـ بوليفيا

ـ بوروندي

ـ كمبوديا

ـ جزر الرأس الأخضر

ـ جزر القمر

ـ جزر كوك

ـ جيبوتي

ـ دومينيكا

ـ غانا

ـ غينيا

ـ غينيا بيساو

ـ هايتي

ـ هونج كونج

ـ إندونيسيا

ـ إيران

ـ الأردن

ـ كينيا

ـ كيريباتي

ـ لاوس

ـ لبنان

ـ ماكاو

ـ مدغشقر

ـ ماليزيا

ـ جزر المالديف

ـ جزر مارشال

ـ موريشيوس

ـ ميكرونيزيا

ـ موزمبيق

ـ نيبال

ـ نيكاراجوا

ـ نيوي

ـ جزر بالاو

ـ رواندا

ـ ساموا

ـ السنغال

ـ سيشل

ـ سيراليون

ـ الصومال

ـ جنوب السودان

ـ سريلانكا

ـ سانت كيتس ونيفيس

ـ سانت فنسنت وجزر جرينادين

ـ طاجيكستان

ـ تنزانيا

ـ جامبيا

ـ تيمور الشرقية

ـ توفالو

ـ اليمن

ـ زيمبابوي.

بدون تأشيرة للمصريين تحديثات الخارجية الأمريكية جواز السفر المصري فرصة ذهبية لزيارة 51 دولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

منتخب المغرب

رسمياً.. 12منتخبا تشارك في البطولة العربية بـ الإمارات| موعد القرعة

إمام عاشور

اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر ويرهق البنكرياس

إمام عاشور

كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور

عمرو زكى

أحمد سليمان يكشف موقف عمرو زكي بعد احتجازه في المطار

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

ترشيحاتنا

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

الدعاء

دعاء 19 شعبان.. اللهم سخر لي الأرض ومن عليها

ذكر الله

أذكار الصباح مكتوبة باختصار.. 17 كلمة اغتنمها من الآن

بالصور

أول تقنية شحن سيارة كهربائية من أخرى.. ثورة في عالم المركبات

شحن السيارات الكهربائية
شحن السيارات الكهربائية
شحن السيارات الكهربائية

نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان

هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟

أمريكا تحاول النجاة.. فورد تبدأ تصنيع السيارات للصين

فورد
فورد
فورد

ولاية بالمكسيك تستضيف كأس العالم 2026 تعاني من تفشي مرض شديد العدوى يهدد مشجعي كرة القدم قبل المونديال

ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد