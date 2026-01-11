قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026
تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة
محترفين وربع .. حمدي فتحي يثير الجدل بعد تريند صلاح وحسام حسن
6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالغياب عن نهائي أفريقيا في هذه الحاله
هل الخلع حلال أم حرام إذا تم دون رغبة الزوج؟.. أزهري يعلن مفاجأة
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 11 يناير 2026
نتنياهو يوقع اتفاقاً أمنياً مع ألمانيا يتضمن تعاوناً سيبرانياً وتعقباً لإيران ووكلائها
وست هام يونايتد يتاهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس إنجلترا
تقوّي أواصر المودة.. الإفتاء توضح حكم المصافحة بين المصلين
وفد من حماس يصل القاهرة للتشاور بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
ماراثون المهندسين يشتعل.. 570 مرشحا في اليوم الأول و13 يتنافسون على مقعد النقيب
شرط إلزامي لإصدار تأشيرة الحج 2026.. أماكن استخراج شهادة الاستطاعة الصحية

تأشيرة الحج
تأشيرة الحج
عبد العزيز جمال

تُعد شهادة الاستطاعة الصحية اليوم واحدة من أهم المتطلبات الرسمية التي أقرتها وزارة السياحة لتنظيم موسم الحج السياحي لهذا العام، حيث أكدت وزارة السياحة والآثار أنه لن يتم إصدار أي تأشيرة حج سياحي إلا بعد تقديم شهادة الاستطاعة الصحية الصادرة من المستشفيات المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والسكان، في خطوة تستهدف ضمان سلامة الحجاج وقدرتهم الصحية على أداء مناسك الحج.

هذا القرار جعل شهادة الاستطاعة الصحية بمثابة المفتاح الرئيسي لدخول موسم الحج، وأصبح غيابها كفيلًا بإيقاف كل الإجراءات مهما اكتملت باقي الأوراق، ما يعكس مدى جدية الدولة في تطبيق المعايير الصحية والتنظيمية بالتنسيق مع الجهات السعودية.

شهادة الاستطاعة الصحية شرط أساسي 

أكدت وزارة السياحة أن شهادة الاستطاعة الصحية شرط إلزامي لا غنى عنه ضمن ضوابط موسم الحج السياحي، ولن يتم استكمال أي ملف أو إصدار تأشيرة سفر للحج دون تقديم هذه الشهادة، وذلك التزامًا بالتعليمات الصحية الصادرة عن المملكة العربية السعودية، وضمانًا لسلامة الحجاج أثناء أداء المناسك.

الحج والعمرة

وتُعتبر شهادة الاستطاعة الصحية وثيقة رسمية تثبت قدرة الحاج على تحمل مشقة السفر والمناسك من الناحية البدنية والصحية، بعد الخضوع لكشف طبي شامل وتحاليل دقيقة.

197 مستشفى معتمد لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية

خصصت وزارة الصحة والسكان عدد 197 مستشفى على مستوى الجمهورية لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية، موزعة على مختلف المحافظات، وتشمل مستشفيات تابعة للقطاع العلاجي، وهيئة التأمين الصحي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمؤسسة العلاجية، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، إضافة إلى مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل.

وفي محافظة القاهرة وحدها، تم تخصيص 27 مستشفى لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية، من بينها دار الشفاء بالعباسية، ومعهد ناصر، والسلام التخصصي، والمطرية التعليمي، وشبرا العام، والمنيرة العام، وحلوان العام، لتسهيل الإجراءات على المواطنين.

كشف طبي شامل قبل منح شهادة الاستطاعة الصحية

الحصول على شهادة الاستطاعة الصحية يتطلب خضوع المتقدم لكشف طبي شامل، يتضمن فحوصات سريرية وتحاليل معملية للتأكد من قدرة الحاج على تحمل مشقة الحج، سواء من حيث اللياقة البدنية أو الاستقرار الصحي العام.

الحج

ويشمل هذا الكشف تقييم أمراض القلب، وضغط الدم، ووظائف الرئة، والسكري، وأي أمراض مزمنة قد تؤثر على أداء المناسك، لضمان أن من يحصل على شهادة الاستطاعة الصحية قادر بالفعل على أداء الفريضة دون مخاطر صحية جسيمة.

وزارة السياحة تحسم الجدل حول تأشيرة الحج

أكدت وزارة السياحة والآثار أن شهادة الاستطاعة الصحية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من ملف تأشيرة الحج السياحي، ولن يُسمح بإدخال أي بيانات على منصة “مسار نسك” السعودية دون وجود الشهادة المعتمدة.

ويتم اعتماد شهادة الاستطاعة الصحية إلكترونيًا، بحيث يتم ربطها مباشرة بإجراءات التأشيرة، وهو ما يمنع التلاعب أو تقديم شهادات غير رسمية.

غرفة شركات السياحة: غياب الشهادة يوقف ملف الحج بالكامل

أوضحت غرفة شركات السياحة أن عدم تقديم شهادة الاستطاعة الصحية يُعد إخلالًا مباشرًا بشروط السفر، ويترتب عليه وقف ملف الحج وعدم استكمال إصدار التأشيرة، مهما كانت أسباب التأخير.

وأكدت الغرفة أن الشركات المنظمة ملزمة بالتحقق من حصول كل حاج على شهادة الاستطاعة الصحية قبل استكمال أي إجراء، حرصًا على الالتزام بالضوابط المصرية والسعودية.

حماية الحجاج وضبط شركات الحج الوهمية

يسهم تطبيق شهادة الاستطاعة الصحية أيضًا في الحد من ظاهرة الحج غير النظامي، حيث تتكامل هذه الإجراءات مع جهود وزارة الداخلية في ضبط الشركات الوهمية التي تستغل المواطنين، وتسعى لتسفيرهم خارج الإطار الرسمي.

وتأتي شهادة الاستطاعة الصحية كخط دفاع إضافي يمنع تسلل أي حالات غير قانونية إلى منظومة الحج الرسمية.

أماكن استخراج شهادة الاستطاعة الصحية:

شهادة الاستطاعة الصحية حج سياحي الاستطاعة الصحية المستشفيات استخراج شهادة الاستطاعة الصحية أماكن استخراج شهادة الاستطاعة الصحية

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

