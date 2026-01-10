تنس طاولة بتروجت يتعاقد مع حجاجي بعد تعثر انتقاله للأهلي

نجح فريق بتروجت لتنس الطاولة في التعاقد مع عبدالرحمن حجاجي لاعب نادي إنبي السابق، في صفقة قوية لتدعيم صفوف الفريق قبل المراحل النهائية من بطولة الدوري لموسم 2025-2026.

وتمكن بتروجت من حسم التعاقد مع حجاجي، بعدما كان اللاعب قريبًا من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، قبل أن تتعثر المفاوضات، لينتقل اللاعب في النهاية إلى صفوف الفريق البترولي.

ويعد بتروجت من أبرز الأندية في لعبة تنس الطاولة خلال الفترة الأخيرة، بعدما نجح في التتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي على صعيدي الرجال والسيدات، إلى جانب حصد فريق السيدات لقبي بطولة الأندية العربية والأفريقية.

وكان عبدالرحمن حجاجي قد خاض تجارب متعددة داخل ملاعب تنس الطاولة، حيث لعب لعدد من الأندية من بينها مصر للتأمين وإنبي، قبل أن يشارك خلال الموسم الحالي كلاعب حر، ثم ينجح بتروجت في التعاقد معه.