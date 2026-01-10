قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تنس طاولة بتروجت يتعاقد مع حجاجي بعد تعثر انتقاله للأهلي

عبد الرحمن حجاجي
عبد الرحمن حجاجي
محمد سمير

نجح فريق بتروجت لتنس الطاولة في التعاقد مع عبدالرحمن حجاجي لاعب نادي إنبي السابق، في صفقة قوية لتدعيم صفوف الفريق قبل المراحل النهائية من بطولة الدوري لموسم 2025-2026.

وتمكن بتروجت من حسم التعاقد مع حجاجي، بعدما كان اللاعب قريبًا من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، قبل أن تتعثر المفاوضات، لينتقل اللاعب في النهاية إلى صفوف الفريق البترولي.

ويعد بتروجت من أبرز الأندية في لعبة تنس الطاولة خلال الفترة الأخيرة، بعدما نجح في التتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي على صعيدي الرجال والسيدات، إلى جانب حصد فريق السيدات لقبي بطولة الأندية العربية والأفريقية.

وكان عبدالرحمن حجاجي قد خاض تجارب متعددة داخل ملاعب تنس الطاولة، حيث لعب لعدد من الأندية من بينها مصر للتأمين وإنبي، قبل أن يشارك خلال الموسم الحالي كلاعب حر، ثم ينجح بتروجت في التعاقد معه.

عبدالرحمن حجاجي بتروجت لتنس الطاولة إنبي الأهلي

