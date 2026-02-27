تسلا وتويوتا تسيطران على قمة هرم القيمة السوقية عالميًا في 2026

شهدت القيمة السوقية لقطاع السيارات في فبراير 2026 تحولات جوهرية تعكس بوضوح اتجاه المستثمرين نحو التقنيات الذكية والطاقة المستدامة، حيث حافظت شركة "تسلا" على صدارتها المطلقة وبفارق هائل عن كافة منافسيها، إذ بلغت قيمتها السوقية حوالي 1,530 مليار دولار (1.53 تريليون دولار).

وتأتي هذه الهيمنة مدعومة بتوسع الشركة في قطاع البرمجيات والذكاء الاصطناعي، مما جعلها تتجاوز مفهوم شركات السيارات التقليدية لتصبح عملاقًا تقنيًا بامتياز.

وفي المركز الثاني، استقرت عملاقة الصناعة اليابانية "تويوتا" (Toyota) بقيمة سوقية بلغت 316.2 مليار دولار، مؤكدة نجاح استراتيجيتها المتوازنة التي تدمج بين المحركات الهجينة والاعتمادية التاريخية التي تجذب المستثمرين الباحثين عن الاستقرار المالي طويل الأمد.

صعود التنين الصيني والتكنولوجيا: مفاجآت "شاومي" و"BYD" في المربع الذهبي

سجلت الشركات الصينية حضورًا قويًا ومذهلاً في قائمة الكبار، حيث قفزت شركة “هيونداي” الكورية إلى المركز الثالث عالميًا بقيمة سوقية بلغت 121.8 مليار دولار، تليها مباشرة شركة "BYD" الصينية في المركز الرابع بقيمة 121.3 مليار دولار، والتي تواصل الضغط بقوة لتوسيع حصتها في سوق المركبات الكهربائية عالميًا.

ومن المفاجآت الكبرى في مطلع عام 2026 استمرار شركة “شاومي” الصينية في المركز الخامس بقيمة سوقية وصلت إلى 116.4 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة الأسواق العالمية في قدرة شركات الهواتف الذكية على قيادة عالم المركبات الكهربائية الذكية بنجاح باهر.

وتثبت هذه الأرقام أن معايير القيمة السوقية لم تعد تعتمد فقط على حجم الإنتاج الميكانيكي، بل على الابتكار الرقمي الذي تقدمه هذه الشركات للمستهلك العصري.

عمالقة الصناعة التقليدية والسيارات الفاخرة: صمود "جنرال موتورز" وتألق “فيراري”

رغم المنافسة الشرسة من شركات الطاقة الجديدة، حافظت “جنرال موتورز” على المركز السادس بقيمة سوقية بلغت 75.3 مليار دولار، بينما جاءت “فيراري” الإيطالية في المركز السابع بقيمة 66.5 مليار دولار، حيث تظل فيراري حالة استثنائية نظرًا لهوامش أرباحها العالية وحصريتها التي تجعل قيمتها السوقية تتجاوز حجم مبيعاتها الفعلي بمراحل.

وحلت مجموعة وBMW في المركز الثامن بقيمة 63.8 مليار دولار، تليها "مرسيدس بنز" في المركز التاسع بقيمة 61.1 مليار دولار.

واختتمت مجموعة “فولكس فاجن” الألمانية القائمة بالمركز العاشر بقيمة 60.5 مليار دولار، لتعكس هذه القائمة توازنًا دقيقًا بين الشركات التقنية الصاعدة والأسماء العريقة التي تحاول إعادة ابتكار نفسها لمواجهة تحديات المستقبل.