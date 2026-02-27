قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة السائق وإصابة 13راكبا وفقدان 4 في انقلاب ميكروباص بترعة أصفون بالأقصر
الدردير يشيد بـ لاعبي بيراميدز.. تفاصيل
نائب ترامب يجتمع مع وزير الخارجية العماني وسط تهديدات أمريكية لإيران
4 أيام.. حبس عامل وزوجته لاتهمامهما بإنهاء حياة عجوز بالمنيا
السيتي والريال الأبرز.. موعد مباريات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة ودراجة نارية في بني مزار بالمنيا
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 27-2-2026
دعاء الإفطار اليوم العاشر من رمضان.. ردّد أفضل الدعوات وقت الاستجابة
حبس المتهم بإطلاق النار وحرق سيارة وجرار زراعي في دار السلام بسوهاج
فرق الهلال الأحمر تنتشر على معبر رفح لتقديم الخدمات اللازمة للجرحى الفلسطينيين
لمدة 8 ساعات.. غدا السبت انقطاع مياه الشرب عن منطقة الكوبري العالي بالمنيا
ضبط المتهم بإطلاق الرصاص وحرق سيارة وجرار زراعي في دار السلام بسوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسلا وتويوتا تسيطران على قمة هرم القيمة السوقية عالميًا في 2026

السيارات
السيارات
عزة عاطف

شهدت القيمة السوقية لقطاع السيارات في فبراير 2026 تحولات جوهرية تعكس بوضوح اتجاه المستثمرين نحو التقنيات الذكية والطاقة المستدامة، حيث حافظت شركة "تسلا" على صدارتها المطلقة وبفارق هائل عن كافة منافسيها، إذ بلغت قيمتها السوقية حوالي 1,530 مليار دولار (1.53 تريليون دولار). 

وتأتي هذه الهيمنة مدعومة بتوسع الشركة في قطاع البرمجيات والذكاء الاصطناعي، مما جعلها تتجاوز مفهوم شركات السيارات التقليدية لتصبح عملاقًا تقنيًا بامتياز. 

وفي المركز الثاني، استقرت عملاقة الصناعة اليابانية "تويوتا" (Toyota) بقيمة سوقية بلغت 316.2 مليار دولار، مؤكدة نجاح استراتيجيتها المتوازنة التي تدمج بين المحركات الهجينة والاعتمادية التاريخية التي تجذب المستثمرين الباحثين عن الاستقرار المالي طويل الأمد. 

صعود التنين الصيني والتكنولوجيا: مفاجآت "شاومي" و"BYD" في المربع الذهبي

سجلت الشركات الصينية حضورًا قويًا ومذهلاً في قائمة الكبار، حيث قفزت شركة “هيونداي” الكورية إلى المركز الثالث عالميًا بقيمة سوقية بلغت 121.8 مليار دولار، تليها مباشرة شركة "BYD" الصينية في المركز الرابع بقيمة 121.3 مليار دولار، والتي تواصل الضغط بقوة لتوسيع حصتها في سوق المركبات الكهربائية عالميًا. 

ومن المفاجآت الكبرى في مطلع عام 2026 استمرار شركة “شاومي” الصينية في المركز الخامس بقيمة سوقية وصلت إلى 116.4 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة الأسواق العالمية في قدرة شركات الهواتف الذكية على قيادة عالم المركبات الكهربائية الذكية بنجاح باهر. 

وتثبت هذه الأرقام أن معايير القيمة السوقية لم تعد تعتمد فقط على حجم الإنتاج الميكانيكي، بل على الابتكار الرقمي الذي تقدمه هذه الشركات للمستهلك العصري.

عمالقة الصناعة التقليدية والسيارات الفاخرة: صمود "جنرال موتورز" وتألق “فيراري”

رغم المنافسة الشرسة من شركات الطاقة الجديدة، حافظت “جنرال موتورز” على المركز السادس بقيمة سوقية بلغت 75.3 مليار دولار، بينما جاءت “فيراري” الإيطالية في المركز السابع بقيمة 66.5 مليار دولار، حيث تظل فيراري حالة استثنائية نظرًا لهوامش أرباحها العالية وحصريتها التي تجعل قيمتها السوقية تتجاوز حجم مبيعاتها الفعلي بمراحل. 

وحلت مجموعة وBMW في المركز الثامن بقيمة 63.8 مليار دولار، تليها "مرسيدس بنز" في المركز التاسع بقيمة 61.1 مليار دولار. 

واختتمت مجموعة “فولكس فاجن” الألمانية القائمة بالمركز العاشر بقيمة 60.5 مليار دولار، لتعكس هذه القائمة توازنًا دقيقًا بين الشركات التقنية الصاعدة والأسماء العريقة التي تحاول إعادة ابتكار نفسها لمواجهة تحديات المستقبل. 

تسلا تويوتا القيمة السوقية السيارات 2026 سيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

ترشيحاتنا

أرشيفية

حسام موافي: كلمة حرام في التربية أكثر تأثيرا من عيب

روج أسود

أيمن سليم: روج أسود يلقى إعجاب الجمهور رغم محدودية المشاهدات

غزة

ناقد فني: مسلسل أصحاب الأرض يعكس الواقع الفلسطيني بدقة ويعزز القوة الناعمة المصرية

بالصور

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمشة زى المطاعم

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش

نشرة المرأة والمنوعات| أفضل وقت لتناول الفيتامينات في رمضان.. فواكه غنية بحمض الفوليك تحمي الجنين

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد