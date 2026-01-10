قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران: إحباط محاولة تسلل إلى البلاد لميليشيات مدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة
إطلاق نار في الولايات المتحدة.. مقتل 6 أشخاص في مقاطعة كلاي بولاية ميسيسيبي
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة صباحية وبرد شديد ليلا
سموحة يستضيف بطولة الجمهورية للفروسية
60 عنصرا من قسد يسلمون أنفسهم للجيش السوري في حي الشيخ مقصود بحلب
صورة وزير الأوقاف على مسجد السيدة زينب تطرح التساؤلات.. ومُتحدث الوزارة يوضح
فاركو يقلص الفارق أمام الأهلي 4-1 في كأس عاصمة مصر
الأب والأم محفظان قرآن | تفاصيل وفاة أسرة بسبب الغاز بشبرا الخيمة| وصديقة ابنتهما: كانت مثالا للأدب والاحترام
شرط هام للحصول على تأشيرة الحج السياحي 2026 .. تعرف عليه
سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 10-1-2026
أوسيمين يقود هجوم نيجيريا ضد الجزائر فى كأس أمم إفريقيا
رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان امتحانات كليات الآداب والحاسبات والتربية ويؤكد توفير الدعم الكامل لذوي الإعاقة
أخبار البلد

شرط هام للحصول على تأشيرة الحج السياحي 2026 .. تعرف عليه

محمد الاسكندرانى

حددت وزارة السياحة والآثار، شرط أساسي لـ صدور تأِشيرة الحج السياحي هذا الموسم، والتى تخضع لضوابط مشددة وصارمة، من أجل خروج موسم ناجح وآمن للحجاج.

أكدت وزارة السياحة والآثار، على أهمية الالتزام الكامل بحصول حاج السياحة على شهادة الاستطاعة الصحية والتي تعد من الاشتراطات الأساسية للسماح بأداء فريضة الحج، وذلك في إطار الضوابط والإجراءات المنظمة للحج السياحي.

 شهادة الاستطاعة الصحية 

قالت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أنه لن يتم استكمال إجراءات إصدار تأشيرة الحج السياحي هذا العام إلا بعد تقديم شهادة الاستطاعة الصحية لكل حاج  والصادرة من المستشفيات المعتمدة لدى وزارة الصحة والسكان في مصر.

الحج السياحي 

 

يأتي ذلك ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على صحة وسلامة حجاج السياحة منذ بدء الرحلة وحتى عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن، وفي إطار التنسيق المستمر مع الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج ووزارة الصحة والسكان، وبالتعاون مع الجهات المناظرة بالمملكة العربية السعودية، والالتزام بكافة الاشتراطات الصحية المعمول بها، وبما يضمن التزام الحجاج بإجراء الكشف الطبي الدقيق وإقرارهم بالقدرة الصحية على أداء مناسك الحج وهو ما يسهم في أدائها في أجواء آمنة ومنظمة.

وأضافت سامية سامي: أنه تم التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لتوجيه الشركات المنظمة لبرامج الحج السياحي بضرورة التأكد من حصول حجاجها على شهادة الاستطاعة الصحية قبل استكمال أي إجراءات للسفر، على أن يتم اعتماد الشهادة عبر منصة «نسك مسار» السعودية كشرط أساسي لصدور تأشيرة الحج، مع التأكيد على ضرورة حمل الحاج للشهادة عند مغادرته أرض الوطن، حيث سيتم الاطلاع عليها ومطابقتها بمنافذ الدخول إلى المملكة العربية السعودية، سواء الجوية أو البرية.

