توك شو

التضامن تعلن فتح باب التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية حتى 31 ديسمبر

هاجر ابراهيم

أكد الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، أن فتح باب التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية لهذا العام، اعتبارًا من اليوم 16 ديسمبر، ويستمر حتى 31 ديسمبر الجاري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الساعة 6 مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اعتمد الضوابط الجديدة لاختيار المشرفين.

وتابع أن هناك حرص من الوزارة على تحقيق التوازن سنويًا بين أصحاب الخبرات السابقة والمشرفين الجدد، بما يضمن نقل الخبرات وضخ دماء جديدة قادرة على تقديم أفضل الخدمات للحجاج، مع الالتزام بالتدوير المستمر داخل المنظومة.

وأشار مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن التقديم يتم من خلال الموقع الإلكتروني المخصص، على أن تمر الطلبات بعدة مراحل دقيقة، تبدأ بمراجعة الشروط والتأكد من استيفاء المعايير والضوابط المعتمدة، يليها إجراء اختبارات تحريرية أونلاين للمتقدمين المستوفين للشروط، ثم عقد مقابلات شخصية للناجحين في الاختبارات، أمام لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلين عن مجلس الأمناء ودار الإفتاء المصرية ووزارات الأوقاف والصحة، إلى جانب خبراء في التنمية البشرية، لاختيار العناصر الأكثر كفاءة وتميزًا.

وأوضح أن مهمة مشرف حج الجمعيات ذات طابع إداري بالأساس، حيث يتم تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، يتولى مسؤولية متابعة جميع الإجراءات اللوجستية، بما يشمل التنقلات والتسكين وإدارة الحشود، إلى جانب متابعة الحالة الصحية للحجاج وتوفير سبل الراحة لهم طوال فترة أداء المناسك.

