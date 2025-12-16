منخفض جوي يتسبب في أمطار ونشاط للرياح..هيئة الأرصاد تحذر

تشهد البلاد خلال هذه الفترة تقلبات ملحوظة في الأحوال الجوية، تزامنًا مع تأثر عدد من دول المنطقة بمنخفضات جوية قوية أدت إلى سقوط أمطار غزيرة وحدوث فيضانات في بعض المناطق.

وفي هذا الإطار، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الحالة الجوية التي تشهدها مصر حاليًا، موضحة طبيعة المنخفض الجوي وتأثيراته المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية.

منخفض جوي يؤثر على عدة دول بالمنطقة

أكدت الدكتورة منار غانم أن دول المغرب وبلاد الشام تعرضت خلال الأيام الماضية لأمطار غزيرة وصلت في بعض المناطق إلى حد الفيضانات، مشيرة إلى أن تأثيرات هذا المنخفض الجوي امتدت إلى عدد من المناطق داخل مصر، ولكن بدرجات أقل.

تفاصيل تأثير المنخفض الجوي على مصر

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مصر تأثرت اليوم بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما أدى إلى تكوّن السحب المنخفضة وتساقط الأمطار على نطاق واسع.

مناطق سقوط الأمطار وشدتها

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد إلى أن تأثير المنخفض تمثل في:

أمطار متوسطة الشدة على المنطقة الشرقية وبعض مناطق وسط سيناء.

أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

فرص محدودة لهطول الأمطار على بعض المناطق الداخلية خلال يوم غد.

وأضافت أن هذا المنخفض صاحبَه نشاط ملحوظ للرياح، إلى جانب استمرار انخفاض درجات الحرارة، وهو ما زاد من الإحساس ببرودة الطقس، خاصة خلال فترات الليل.

تحسن واستقرار الأحوال الجوية

وشددت منار غانم على أن الأحوال الجوية ستبدأ في التحسن اعتبارًا من يوم الخميس، حيث يسود طقس مستقر ومشمس نهارًا على أغلب الأنحاء، مع استمرار الإحساس بالبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، خاصة في ظل التغيرات السريعة في حالة الطقس، مع الالتزام بالإرشادات العامة لتجنب تأثيرات الطقس البارد ونشاط الرياح خلال هذه الفترة.