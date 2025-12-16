قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة عن الإصابات التنفسية: هذه الحالات تحتاج إلى الحجز في المستشفيات
ترامب يبدي استياءه من اغتيال إسرائيل لقائد حماس.. فلماذا الآن؟
جهاز حماية المنافسة يوافق على 4 صفقات استحواذ في قطاعات الاستثمار والطاقة والصناعات الغذائية
الهباش: مصر أفشلت مخططات التهجير وموقف الرئيس السيسي حاسم في حماية القضية الفلسطينية
صفقات سوبر قالت لا للزمالك.. نجوم كبار أغلقوا الباب رغم الإغراءات
رئيس الوزراء يشاهد فيلمًا تسجيليًا ويفتتح مصنع الطلمبات الغاطسة بالقليوبية
الدفاع المدني بغزة: الوضع الإنساني صعب وحالة انهيار شبه كاملة جراء المنخفض الجوي
عودة الصدام القاري بعد 33 عامًا.. نهائي كأس العرب يجمع آسيا وأفريقيا من جديد
يمثل أفضل ما في بلدنا.. رئيس الوزراء الأسترالي يزور بطل شاطئ بوندي| فيديو
وزير الإنتاج الحربي: مصنع للمحركات الكهربائية بالشراكة مع شركة سويسرية
أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة
الاستخبارات الروسية: لندن تدعو مفوضية أوروبا لتبرير سرقة أموال روسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منخفض جوي يتسبب في أمطار ونشاط للرياح..هيئة الأرصاد تحذر

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تشهد البلاد خلال هذه الفترة تقلبات ملحوظة في الأحوال الجوية، تزامنًا مع تأثر عدد من دول المنطقة بمنخفضات جوية قوية أدت إلى سقوط أمطار غزيرة وحدوث فيضانات في بعض المناطق.

 وفي هذا الإطار، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الحالة الجوية التي تشهدها مصر حاليًا، موضحة طبيعة المنخفض الجوي وتأثيراته المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية.

منخفض جوي يؤثر على عدة دول بالمنطقة

أكدت الدكتورة منار غانم أن دول المغرب وبلاد الشام تعرضت خلال الأيام الماضية لأمطار غزيرة وصلت في بعض المناطق إلى حد الفيضانات، مشيرة إلى أن تأثيرات هذا المنخفض الجوي امتدت إلى عدد من المناطق داخل مصر، ولكن بدرجات أقل.

تفاصيل تأثير المنخفض الجوي على مصر

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مصر تأثرت اليوم بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما أدى إلى تكوّن السحب المنخفضة وتساقط الأمطار على نطاق واسع.

مناطق سقوط الأمطار وشدتها

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد إلى أن تأثير المنخفض تمثل في:

أمطار متوسطة الشدة على المنطقة الشرقية وبعض مناطق وسط سيناء.

أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

فرص محدودة لهطول الأمطار على بعض المناطق الداخلية خلال يوم غد.

وأضافت أن هذا المنخفض صاحبَه نشاط ملحوظ للرياح، إلى جانب استمرار انخفاض درجات الحرارة، وهو ما زاد من الإحساس ببرودة الطقس، خاصة خلال فترات الليل.

تحسن واستقرار الأحوال الجوية

وشددت منار غانم على أن الأحوال الجوية ستبدأ في التحسن اعتبارًا من يوم الخميس، حيث يسود طقس مستقر ومشمس نهارًا على أغلب الأنحاء، مع استمرار الإحساس بالبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، خاصة في ظل التغيرات السريعة في حالة الطقس، مع الالتزام بالإرشادات العامة لتجنب تأثيرات الطقس البارد ونشاط الرياح خلال هذه الفترة.

درجات الحرارة الطقس فى مصر الطقس اليوم حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

عمرو أديب

أومال الإسفاف إيه؟ عمرو أديب يهاجم محمد صبحي بسبب فيلم "الست"

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الأرصاد

الشتاء يطرق الأبواب بقوة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس غدا

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

ترشيحاتنا

الدكتور محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي وعضو الأمانة العامة

محمد بشاري: الفتوى الطبية مطالبة بالجمع بين مقاصد الشريعة والعلم والتفريط القيم الإنسانية

ختم الصلاة

معقبات لا يخيب فاعلهن.. داوم عليها بعد كل صلاة

الصلاة

علي جمعة: من أراد السلام مع نفسه والكون فليحافظ على الصلاة

بالصور

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة
5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة
5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة

ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس
ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس
ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس

للمعدة والقلب والمناعة..فوائد القلقاس و السلق

القلقاس
القلقاس
القلقاس

كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

فيديو

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد