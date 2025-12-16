وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 54 ألفا و725 طن قمامة ومخلفات مبان

كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام باستمرار تكثيف حملات رفع القمامة والردش ومخلفات المباني بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة للحد من إنتشارها وتحسين الرؤية البصرية ، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، والإرتقاء بالمنظر الجمالي والحضاري للمحافظة.

أوضح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام أنه على مدار شهر نوفمبر الماضي، قام فريق عمل الوحدة برفع كميات ضخمة من القمامة ومخلفات المباني حيث تم رفع ( ٩٦٢٥طن قمامة ومخلفات مبانى ) من مدينة القنايات بواقع ( ٣٨٥) نقلة ورفع (٧٥٠ طن قمامة) من مقلب الغار بواقع (٣٠) نقلة ورفع(٦٠٠طن قمامة ) من مركز فاقوس بواقع (٢٤)نقلة ورفع (٤٣ألف و٧٥٠طن) قمامة من المقلب العمومى بمدينة مشتول السوق بواقع (١٧٥٠)نقلة ليصل إجمالى ما تم رفعه (٥٤ألف و ٧٢٥ طن ) قمامة ومخلفات مبانى بواقع (٢١٨٩) نقلة وتم نقلها للمدفن الصحى بالخطارة.

أكد المحافظ على ضرورة رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن ومعالجتها بيئياً للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.