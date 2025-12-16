قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشباب يتصدرون المشهد في إعادة انتخابات «النواب» بأثينا
وزير قطاع الأعمال: انتهاء مشروع الغزل والنسيج منتصف العام المقبل
مطار بغداد يستقبل أول طائرة أوروبية منذ 35 عاماً
انقلاب مفاجئ في الطقس.. خريطة سقوط الأمطار اليوم ودرجات الحرارة
وزير التعليم يجلس على مقاعد التلاميذ خلال جولته بمدارس إدفو بأسوان
القبض على سائق أتوبيس مدرسة بالمنيا عرض حياة الأطفال للخطر
قرار جديد ضد المتهم بالتحـ.ـرش بطلاب مدرسة التجمع
محلل: خروقات وقف إطلاق النار في غزة ليست حادثا عابرا بل ورقة ضغط سياسية بيد نتنياهو
وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان يتفقدان 6 مدارس بإدارة إدفو
قافلة «زاد العزة» الـ95 تنطلق إلى غزة محمّلة بأكثر من 8 آلاف طن مساعدات
أحمد حسن يعلن عن مفاجأة لجماهير الزمالك
الزمالك على صفيح ساخن| إدارة النادي تواجه التحقيقات.. وأزمة الأرض تهدد مستقبل القلعة البيضاء
بالصور

بالصور

وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 54 ألفا و725 طن قمامة ومخلفات مبان

رفع قمامة
رفع قمامة
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام باستمرار تكثيف حملات رفع القمامة والردش ومخلفات المباني بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة للحد من إنتشارها وتحسين الرؤية البصرية ، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، والإرتقاء بالمنظر الجمالي والحضاري للمحافظة.

أوضح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام أنه على مدار شهر نوفمبر الماضي، قام فريق عمل الوحدة برفع كميات ضخمة من القمامة ومخلفات المباني حيث تم رفع ( ٩٦٢٥طن قمامة ومخلفات مبانى ) من مدينة القنايات بواقع ( ٣٨٥) نقلة ورفع (٧٥٠ طن قمامة) من مقلب الغار بواقع (٣٠) نقلة ورفع(٦٠٠طن قمامة ) من مركز فاقوس بواقع (٢٤)نقلة ورفع (٤٣ألف و٧٥٠طن) قمامة من المقلب العمومى بمدينة مشتول السوق بواقع (١٧٥٠)نقلة ليصل إجمالى ما تم رفعه (٥٤ألف و ٧٢٥ طن ) قمامة ومخلفات مبانى بواقع (٢١٨٩) نقلة  وتم نقلها  للمدفن الصحى بالخطارة.

أكد المحافظ على ضرورة رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن ومعالجتها بيئياً للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

بالصور

وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 54 ألفا و725 طن قمامة ومخلفات مبان

رفع قمامة
رفع قمامة
رفع قمامة

الشرقية تُعلن جاهزية اللجان الانتخابية لاستقبال 4 ملايين ناخب غداً

اللجان الانتخابية
اللجان الانتخابية
اللجان الانتخابية

بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 5 صور لـ رضوى الشربينى تثير الجدل

بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 10 صور لرضوى الشربينى تثير الجدل
بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 10 صور لرضوى الشربينى تثير الجدل
بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 10 صور لرضوى الشربينى تثير الجدل

ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل

ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل
ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل
ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل

