رئيس القابضة لمياه الشرب يتفقد شركة مياه الشرقية ويتابع ملفات التحصيل ورفع كفاءة التشغيل

آية الجارحي

أجرى المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، زيارة ميدانية إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، حيث كان في استقباله اللواء مهندس محمد عثمان رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأداء الشركات التابعة وتعزيز كفاءة التشغيل.

ورافق رئيس القابضة خلال الزيارة كلا من الأستاذ الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، و الدكتور ابو العباس عيسى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والمهندس محمد جلال استشاري المشروعات بالشركة القابضة، حيث التقى بالعاملين وقيادات الشركة، وناقش عددًا من الملفات الحيوية المرتبطة بجودة الخدمة والاستدامة المالية.

وأكد المهندس أحمد جابر خلال اللقاء أهمية زيادة معدلات التحصيل وتحفيز الفروع على تحصيل المستحقات، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لضمان الاستدامة المالية، إلى جانب التشديد على الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية ورفع وعي العاملين بها داخل مواقع العمل المختلفة.

ووجّه رئيس القابضة بضرورة العمل على إنشاء منصة موحدة للعقود والمشتريات والمخازن على مستوى جميع الشركات التابعة، على أن تكون مرتبطة بالشركة القابضة، بما يسهم في توحيد الإجراءات ورفع كفاءة الإدارة والرقابة وتحقيق الحوكمة.

كما شدد على أهمية وضع ضوابط ومعايير للشركات المنفذة للمشروعات، لضمان سرعة تنفيذ المشروعات والانتهاء منها في التوقيتات المحددة، مؤكدًا أن أعمال الإحلال والتجديد يجب أن تتم وفق أسس فنية واقتصادية تحقق أعلى كفاءة وأفضل جدوى.

وطالب المهندس أحمد جابر بإعداد ملف فني متكامل لكل شركة يتضمن تقييم الحالة الفنية لجميع المنشآت من محطات وروافع، وتحديد أولويات الصيانات الدورية المطلوبة، إلى جانب تقديم تقرير ربع سنوي يشمل موقف الإحلال والتجديد وكافة البنود المرتبطة به.

و قام رئيس القابضة بتفقد محطة مياه ههيا، التي تم تنفيذها على مرحلتين لتصل طاقتها الإجمالية إلى 64 ألف متر مكعب يوميًا، وتغذي مناطق أبو كبير ودرب نجم والإبراهيمية، حيث اطمأن على كفاءة التشغيل وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس أحمد جابر أن هذه الزيارات تأتي في إطار حرص الشركة القابضة على التواصل المباشر مع الشركات التابعة، ومتابعة الأداء على أرض الواقع، ودعم جهود التطوير المستمر بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام جولته، تفقد المهندس أحمد جابر، مشروع تصميم وتنفيد ودعم التشغيل محطة معالجة كفر دبوس مركز ههيا بطاقة تصميمة 5000م/يوم بتكلفة تصل الى 127مليون جنيها وصلت نسبة التنفيذ 92% تم الانتهاء من كافة الاعمال تمهيدا لبدء تجارب التشغيل تخدم المحطة عدد 10قرى وعدد 14 تابع باجمالى عدد سكان 30الف نسمة.

كما شملت الزيارة تفقد رافع خلوة أبو حطب، حيث شدد رئيس الشركة القابضة على ضرورة الإسراع في نهو الأعمال الجارية والانتهاء من التنفيذ في أقرب وقت ممكن، بما يتيح سرعة تشغيل الرافع والاستفادة منه في دعم منظومة الصرف الصحي وتحسين كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

