تحذير من حالة جوية نادرة تضرب العراق.. تفاصيل

حذرت هيئة الأرصاد الجوية العراقية من "حالة جوية نادرة" تؤثر على عدة مناطق في البلاد حيث تشهد بعض المدن أمطار متفاوتة.





وأوضحت قناة العربية في تقريرها أن الهيئة أفادت بأن صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة رصدت اندفاع السحب نحو أجواء مدن جنوب وغرب البلاد، وذلك في بداية تأثير حالة جوية تتسبب بهطول أمطار متفاوتة الشدة.



وبينت أن الكميات الأعلى تتركز في غرب وجنوب البلاد وبعض مدن المنطقة الجنوبية، في حين تكون حصة شمال البلاد وشرقها الأقل نتيجة ابتعاد محور المنخفض الجوي أكثر نحو وسط شبه الجزيرة العربية، إضافة إلى نقص الدعم الرطوبي السطحي وهبوب رياح شرقية جافة.



حالة الطقس في مصر



تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر تقلبات جوية حادة وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة وأجواء باردة على كافة أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى سقوط الأمطار في معظم المحافظات.

الأرصاد تعلن سقوط أمطار وسيول

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلي استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء وتكون خفيفة على القاهرة الكبرى مع أجواء باردة على أغلب الأنحاء.