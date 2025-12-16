انقلاب مفاجئ في الطقس.. خريطة سقوط الأمطار اليوم ودرجات الحرارة

تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر تقلبات جوية حادة وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة وأجواء باردة على كافة أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى سقوط الأمطار في معظم المحافظات.

الأرصاد تعلن سقوط أمطار وسيول

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلي استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء وتكون خفيفة على القاهرة الكبرى مع أجواء باردة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

أماكن سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء

وحسب هيئة الأرصاد، فمن المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، و فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ةفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء وقد تمتد بنسبة حدوث 30% تقريباً الى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حال الطقس اليوم الثلاثاء تتأثر بنشاط ملحوظ للرياح على أغلب الأنحاء، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإحساس ببرودة الطقس خاصة في الساعات الأولى من النهار وخلال فترات الليل.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة من المتوقع أن تسجل نحو 20 إلى 21 درجة مئوية، وهي درجات تميل للاعتدال نهارًا، لكنها تصبح أكثر برودة مع غياب أشعة الشمس.

حالة الطقس اليوم

انخفاض درجات الحرارة

وأضافت الأرصاد أن الطقس يكون باردًا ليلًا وفي الصباح الباكر، ما يستدعي ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خصوصًا لكبار السن والأطفال، مع توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الصباح بسبب انخفاض درجات الحرارة .

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 21 13

6 أكتوبر 22 12

بنها 21 13

دمنهور 20 12

وادى النطرون 22 13

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 20 13

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 20 12

طنطا 20 13

دمياط 21 14

بورسعيد 20 15

الإسماعيلية 21 12

السويس 21 11

العريش 20 12

رفح 20 12

رأس سدر 21 13