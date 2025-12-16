قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

قبل انطلاق إعادة المرحلة الثانية.. الخريطة الزمنية المتبقية في انتخابات النواب 2025

عبد الرحمن سرحان

يواصل المصريون بالخارج التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، ويستعد المصريون بالداخل للتصويت في 55 دائرة بـ 13 محافظة غدا.

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن نتيجة انتخابات الدوائر الملغاة بأحكام قاضية وعددها 30 دائرة كانت قد أجريت عملية التصويت فيها يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

نستعرض الجدول الزمني المتبقي من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث أوشكت العملية الانتخابية على الانتهاء.

إعادة المرحلة الثانية

تُستكمل إعادة المرحلة الثانية للانتخابات، التي تضم عددًا من الدوائر التي لم تُحسم نتائجها وعددها 55 دائرة على النحو التالي:

في الخارج:
15 و16 ديسمبر

في الداخل:
17 و18 ديسمبر

إعلان النتيجة:
25 ديسمبر

إعادة الدوائر الـ19

وهي الدوائر التي صدر بشأنها قرار بالإعادة خلال المرحلة الأولى:

في الخارج:
24 و25 ديسمبر

في الداخل:
27 و28 ديسمبر

إعلان النتيجة:
4 يناير

إعادة الدوائر الـ30 الملغاة

بعد تنفيذ جولات التصويت الخاصة بها خلال الساعات الماضية، تستعد هذه الدوائر لجولة إعادة وفق الجدول الرسمي:

في الخارج:
31 ديسمبر و1 يناير

في الداخل:
3 و4 يناير

إعلان النتيجة:
10 يناير

إعلان نتيجة الدوائر الملغاة

أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إعلان النتيجة الرسمية للدوائر الـ30 الملغاة سيتم في 18 ديسمبر الجاري، ضمن الجدول العام لإعلان نتائج المرحلة الثانية.

تدخل العملية الانتخابية لمجلس النواب 2025 مراحلها النهائية وسط متابعة دقيقة من الناخبين والقوى السياسية، في انتظار ما ستسفر عنه الجولات المتبقية من حسم المنافسة في عشرات الدوائر، وتشكيل خريطة البرلمان الجديد.

انتخابات مجلس النواب 2025

