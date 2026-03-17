الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شيري TIGGO7 تحصد تصنيفات الخمس نجوم في برنامج NCAP العالمي

شيري TIGGO7
شيري TIGGO7
كريم عاطف

نجحت شيري TIGGO7 في حصد أعلى تصنيف للسلامة بخمس نجوم من ثلاث جهات دولية كبرى هي Euro NCAP، وANCAP، وASEAN NCAP، وبانضمام هذا الإنجاز إلى شهادة الخمس نجوم التي حصلت عليها سابقًا من C-NCAP، تصبح TIGGO7 السيارة الوحيدة من علامة صينية التي تنجح في تحقيق أعلى تقييم عبر أنظمة تقييم السلامة الأربعة الرئيسية في العالم.

في نهاية عام 2025، حصلت TIGGO7 على تصنيف الخمس نجوم في اختبارات ASEAN NCAP بعد تحقيقها نتيجة إجمالية بلغت 94.68 نقطة، وهي أعلى نتيجة تُسجل في تاريخ البرنامج منذ تأسيسه عام 2011.

واللافت أن TIGGO7 حققت العلامة الكاملة في فئتي حماية الركاب البالغين وأنظمة المساعدة على السلامة، لتصبح حاليًا السيارة الهجينة القابلة للشحن الخارجي الوحيدة التي تحقق علامة كاملة مزدوجة في هاتين الفئتين، ولمواكبة طبيعة حركة المرور المعقدة في جنوب شرق آسيا، التي تتسم بالكثافة الكبيرة للدراجات النارية وتدفق الحركة المرورية المتغير باستمرار، جهزت السيارة بنظام المساعدة الذكية للقيادة من المستوى L2+ مع تحسينات متقدمة في نظام مراقبة النقاط العمياء والتنبيه بحركة المرور الخلفية المتقاطعة، وتعمل هذه الأنظمة تلقائيا عند سرعة تتجاوز 15 كم/س، بما يسهم في تقليل مخاطر الاصطدام أثناء تغيير المسار أو فتح الأبواب.

وعلى صعيد السلامة السلبية، تعتمد TIGGO7 على هيكل يتكون من أكثر من 61% من الفولاذ عالي الصلابة، إلى جانب عارضة أمامية من الألومنيوم مضادة للتصادم، ما يساعد على الحفاظ على سلامة المقصورة في حالات الاصطدام العنيف.

في أكتوبر 2025، حصلت TIGGO7 CSH على تصنيف الخمس نجوم في أحدث جولات اختبارات Euro NCAP، بعدما سجلت أداءً متوازنًا في أربع فئات رئيسية: حماية الركاب البالغين (82%)، حماية الأطفال (85%)، حماية مستخدمي الطريق الأكثر عرضة للخطر (80%)، وأنظمة المساعدة على السلامة (78%)، وهو ما يعكس قوتها الشاملة في مجالي السلامة النشطة والسلبية.

وفي ديسمبر من العام نفسه، أعلنت ANCAP نتائج اختبارات السلامة الخاصة بها، مؤكدة أن TIGGO7 CSH بالمواصفات الأسترالية حافظت على نفس الأداء المستقر الذي قدمته في أوروبا، ونجحت في الحصول على تصنيف الخمس نجوم من ANCAP.

ونظرًا للتقارب الكبير بين منهجيات الاختبار ومعايير التقييم لدى Euro NCAP، وANCAP، فإن حصول السيارة على اعتراف الجهتين خلال فترة لا تتجاوز شهرين يعكس بوضوح ثبات الأداء وموثوقيته عبر الأسواق المختلفة وأنظمة الاختبار المتعددة. كما يؤكد أن كل سيارة TIGGO7 تُطرح عالميًا صُممت منذ البداية لتلبي أكثر معايير السلامة العالمية صرامة.

يعكس الإنجاز العالمي الذي حققته TIGGO7 في مجال السلامة التزام شيري المستمر بتطوير هندسة السلامة في سياراتها، فعلى مستوى الهيكل، تعتمد السيارة تصميم المقصورة الكبسولية الماصة للطاقة على شكل قفص، حيث يشكل الفولاذ عالي الصلابة أكثر من 60% من الهيكل، فيما جرى استخدام فولاذ مُشكّل على الساخن بقوة 1500 ميجا باسكال في المناطق الحيوية، كما تأتي جميع الفئات مزودة بشكل قياسي بثماني وسائد هوائية، لتشكّل درع حماية متكامل لجميع أفراد العائلة.

أما على مستوى السلامة الذكية، فيعمل نظام الفرملة التلقائية للطوارئ AEB على رصد المركبات والمشاة بدقة أمام السيارة والتدخل تلقائيًا عند الحاجة للحد من خطر الاصطدام، كما يوفر نظام الرؤية الشفافة بزاوية 540 درجة للهيكل السفلي رؤية شاملة لمحيط السيارة، ما يساعد على القضاء على النقاط العمياء البصرية، ولم تُصمم هذه التقنيات لتحقيق نتائج مميزة في الاختبارات فحسب، بل لتوفير حماية فعلية في سيناريوهات القيادة اليومية وما قد تحمله من مفاجآت غير متوقعة.

شيري TIGGO7 شيري TIGGO7 سيارات شيري اسعار السيارات

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

رينو ميجان موديل 2023‏
رينو ميجان موديل 2023‏

رينو 5 Turbo
رينو 5 Turbo

سوق السيارات الصيني
سوق السيارات الصيني

سيارة هواوي
سيارة هواوي

