حادث غامض في جنوب لبنان.. جندي إسرائيلي يُصاب بنيران غير معادية
القدس تحت الخطر .. شظايا صواريخ تسقط قرب الأقصى وكنيسة القيامة
قطر تدين الاستهداف الإيراني ومقتل شخص في الإمارات وتؤكد تضامنها معها
كاف يفحص شكوى الترجي ضد لاعب الأهلي ياسر إبراهيم بعد أحداث مباراة دوري الأبطال
للمرة الـ12.. فيفا يوقف قيد الزمالك بسبب مستحقات مالية
الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد القتلى إلى 886 شخصا.. و2141 جريحا
البحرين: استمرار تدفق الإمدادات الغذائية للسوق المحلية
اليابان تبدأ الإفراج عن احتياطياتها النفطية بسبب الأزمة الإيرانية
بعد شائعة وفاته| فيديو لنتنياهو في مقهى يثير عاصفة من الشكوك حول حقيقته.. وخبير سيبراني يحسم الجدل
بلوب الذهبية.. أول سمكة في التاريخ تقود سيارة وتدخل جينيس.. فيديو
صفعة ترامب .. الاتحاد الأوروبي يرفض المشاركة في حماية الملاحة بمضيق هرمز
ميار الببلاوي: زوجي عرض علي 100 ألف جنيه مصروفًا شهريًا بشرط
تكنولوجيا وسيارات

وصلت 50 ألف جنيه .. زيادات أسعار سيارات SUV في مارس 2026

شهد سوق السيارات المصري في النصف الثاني من شهر مارس 2026 موجة جديدة من الارتفاعات السعرية طالت عددا من الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV). 

وتأتي هذه التحركات السعرية مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتحديدا تداعيات الصراع الأخير الذي تسبب في اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري مما دفع الوكلاء المحليين لتعديل قوائمهم السعرية لمواجهة زيادة تكلفة الاستيراد ومكونات الإنتاج.

شيري ترفع أسعار تيجو برو بمعدلات تصل إلى 40 ألف جنيه

كشف الوكيل الرسمي لعلامة شيري عن زيادات جديدة شملت عائلة "برو ماكس" المتطورة حيث ارتفع سعر شيري تيجو 8 برو ماكس بقيمة 40 ألف جنيه لتسجل الفئة الأولى 1.490.000 جنيه بينما وصلت الفئة الثانية إلى 1.590.000 جنيه. 

كما طالت الزيادات طراز تيجو 7 برو ماكس بقيمة 30 ألف جنيه لتبدأ أسعارها الجديدة من 1.230.000 جنيه للفئة الأولى وتصل إلى 1.330.000 جنيه للفئة الثانية كاملة التجهيزات.

تعتمد السيارة على محرك 1.6 لتر تيربو (TGDI) يولد قوة تصل إلى 197 حصانا مع عزم دوران أقصى يبلغ 290 نيوتن متر ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك DCT بـ 7 سرعات يعمل بنظام الجر الأمامي.

المواصفات الفنية لتيجو 7 برو ماكس

تأتي هذه النسخة بمحرك 1.5 لتر تيربو ينتج قوة 145 حصانا وعزم دوران يبلغ 210 نيوتن متر مع ناقل حركة أوتوماتيك DCT بـ 6 سرعات ويصل متوسط استهلاك الوقود فيها إلى 6.8 لتر لكل 100 كم.

هافال H7 تسجل زيادة سعرية في فئة واحدة

لم تكن علامة "هافال" بعيدة عن هذه التحركات حيث سجلت زيادة سعرية على طراز هافال H7 بقيمة 50 ألف جنيه. ووفقًا للقائمة السعرية المحدثة استقر سعر الفئة الوحيدة المتاحة من السيارة عند 1.710.000 جنيه بدلا من 1.660.000 جنيه. 

المواصفات الفنية لهافال H7 HEV

تعتمد السيارة على منظومة دفع هجينة تجمع بين محرك 1.5 لتر تيربو ومحرك كهربائي لتوليد قوة إجمالية تبلغ 240 حصانا وعزم دوران استثنائي يصل إلى 530 نيوتن متر ويتولى نقل القوة ناقل حركة DHT مخصص للسيارات الهجينة مع بطارية سعة 1.69 كيلووات/ساعة بمتوسط استهلاك وقود يبلغ 5.7 لتر لكل 100 كم.

استمرار تصاعد أسعار شيري تيجو 7 المجمعة محليًا 

رغم اعتمادها على التصنيع المحلي لم تسلم شيري تيجو 7 من تداعيات الأزمة حيث سجلت زيادة إضافية بقيمة 15 ألف جنيه. وأصبحت الفئة الأولى من تيجو 7 تباع رسميا بسعر 965.000 جنيه في حين تخطت الفئة الثانية حاجز المليون لتسجل 1.035.000 جنيه.

المواصفات الفنية لتيجو 7 المجمعة محليًا 

تستخدم السيارة محرك بسعة 1.5 لتر تيربو يولد قوة 145 حصانًا وعزم دوران 210 نيوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيك DCT بـ 6 سرعات وتصل سرعتها القصوى إلى 190 كم/ساعة مع خزان وقود بسعة 57 لتر.

يرى محللون في قطاع السيارات أن استمرار حالة عدم الاستقرار بسبب الصراعات الإقليمية قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على المعروض من السيارات في السوق المصري خلال الربع الثاني من عام 2026. 

ومع ارتفاع تكاليف التأمين على السفن العابرة للممرات المائية القريبة من مناطق النزاع يتوقع أن تستمر أسعار السيارات في منحى تصاعدي ما لم يحدث استقرار في الأوضاع السياسية يسهم في انتظام حركة التجارة العالمية وتقليل مخاطر الشحن.

رفضت ممارسة الرذيلة معه.. طباخ يهشم رأس سيدة ويحاول التخلص من جثتها بالوراق

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية تدرس إرسال سفن حربية ردا على تصريحات ترامب

فساد في فساد.. أحمد موسى يهاجم حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر .. انخفاض يضرب عيار 21

هالة فاخر

هالة فاخر : كنت لازم أخلع الحجاب من أجل عيالي

أموال

رسميا وخلال ساعات.. صرف مرتب شهر مارس 2026.. وهذه حالات الجمع بين الدخل والمعاش

رؤية الهلال

العيد الجمعة ولا السبت؟ الإفتاء: استطلاع هلال شهر شوال الخميس

جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا يشهد حفل ختام الدورة الرمضانية لخماسي كرة القدم للطلاب

أهمية الشاى الأخضر

مش بس للتخسيس.. اعرف أهمية الشاى الأخضر فى تعزيز المناعة

أسعار اللحوم

الكبدة البلدي بـ 350 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم السبت 14 مارس 2026

بالصور

بلوب الذهبية.. أول سمكة في التاريخ تقود سيارة وتدخل جينيس.. فيديو

سعر ميتسوبيشي اتراج 2014 المستعملة

الشباب والرياضة بالشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك

قبل العيد.. صابون الصبار يعالج مشاكل البشرة

بلوب الذهبية.. أول سمكة في التاريخ تقود سيارة وتدخل جينيس.. فيديو

اعترافات المتهمة

اعترافات صادمة في قضية عروس بورسعيد .. ماذا قالت المتهمة؟

تامر عبد المنعم

بعد تداول تصريح 13 زيجة .. تامر عبدالمنعم يكشف الحقيقة

تصريحات محمود عزب

مرهق وبطيء.. محمود عزب يكشف كواليس وصعوبات تصوير مسلسل «الست موناليزا»

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: في عيدها .. تحية للدبلوماسية المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

المزيد