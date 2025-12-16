قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بصمة الهيليوم تقود إلى الكنوز.. اكتشاف علمي لتحديد مواقع الذهب المدفون
أهالي منوف يطالبون بتدخل عاجل بعد انهيار ضريح مسجد أثري وظهور عظام
بعد حادث سيدني.. جيش الاحتلال يصدر تعليمات جديدة لجنوده
أهل المجني عليه | مفاجأة صادمة في محاكمة قاتلي تاجر الذهب بالبحيرة
بسبب أستراليا.. جيش الاحتلال يصدر تعليمات جديدة لجنوده
ذا بيست.. جماهير زاخو العراقي تفوز بجائزة FIFA للمشجعين
إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 61 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي
ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية
مصر والأمم المتحدة تدشنان المقر الرئيسي لأكاديمية «شباب بلد» بمركز شباب الجزيرة
حماس: الاحتلال تلاعب بنصوص اتفاق وقف الحرب ولم يترك بندا إلا خرقه
101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
سابع إيقاف قيد.. الإسماعيلي في قبضة الفيفا | القصة بأبعادها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ننشر أسماء المقرات الانتخابية وأعداد الناخبين لدائرة بورسعيد الأولى خلال جولة الإعادة

محافظ بورسعيد : الإنتهاء من جاهزية 22 مقرا انتخابيا لاستقبال 271084 ناخب علي مستوي المحافظة
محافظ بورسعيد : الإنتهاء من جاهزية 22 مقرا انتخابيا لاستقبال 271084 ناخب علي مستوي المحافظة
محمد الغزاوى

أعلن اللواء أ ح  محب حبشي محافظ بورسعيد ، بأنه تم تجهيز 22 مقرا انتخابيا علي مستوي المحافظة استعدادا لاستقبال 271084  ناخبا و ناخبة في إعادة انتخابات مجلس النواب 2025  ، والمقرر انطلاقها بداية من 17  و 18 من ديسمبر الجاري ، أوضح المحافظ أن جميع المقار باتت جاهزة بعد استكمال عناصر الدعم اللوجستي والخدمي والأمني، مؤكدًا تنفيذ خطة متكاملة بمشاركة كافة المديريات والجهات المعنية لضمان بيئة آمنة لجميع المواطنين.

حيث تشير محافظة بورسعيد عن جاهزية المراكز الانتخابية بالأقسام المختلفة، حيث يضم قسم الشرق على 3 مراكز انتخابية بإجمالي 43940 صوتا تشمل مدرسة القناة الابتدائية، مدرسة أم المؤمنين الابتدائية، ومدرسة الفرما الابتدائية، بينما يضم قسم شرطة العرب  6 مراكز انتخابية بإجمالي 55167 صوتا  تشمل مدرسة بورسعيد الإعدادية بنات، مدرسة قاسم أمين الابتدائية المتقدمة، المدرسة الثانوية التجارية بنين، مدرسة السادات الثانوية الفنية التجارية، مدرسة التنيس الابتدائية المشتركة، ومعهد بورسعيد الأزهري الابتدائي، ويضم قسم شرطة الضواحي على 7 مراكز انتخابية بإجمالي 97702 صوت تشمل مدرسة التوكيلات الملاحية الابتدائية المعتمدة، مدرسة اليرموك الابتدائية، مدرسة الإمام الحسين الابتدائية، معهد القابوطي الأزهري الابتدائي، مجمع علي سليمان الإعدادية بنين، مدرسة أحد الابتدائية، ومدرسة الشهيد إبراهيم علي محمد السيد التجارية بنات، أما قسم شرطة بورفؤاد أول فيضم 5 مراكز انتخابية بإجمالي 69277 صوتا تشمل مدرسة مجمع النصر الرسمية للغات، مدرسة نبويه الجابري الإعدادية بنات، مدرسة الشهيد جواد علي حسني الابتدائية، ومدرسة زهراء بورفؤاد الابتدائية المعتمدة، فيما يضم قسم شرطة بورفؤاد ثان على مركز انتخابي واحد بإجمالي 4998 صوتا وهو مدرسة عمر بن الخطاب الرسمية للغات .
 
 

محافظ بورسعيد : الإنتهاء من جاهزية 22 مقرا انتخابيا لاستقبال 271084 ناخب علي مستوي المحافظة

وشملت الاستعدادات رفع درجة الجاهزية القصوى في جميع المرافق والقطاعات الحيوية بالمحافظة، كما نفذت فرق المحافظة داخل الأحياء ومدينة بورفؤاد حملات مكثفة حول المراكز الانتخابية، مع متابعة تجهيز المدارس المستضيفة للجان بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم من حيث الإضاءة ودورات المياه ووسائل التهوية والكهرباء، وتوفير غرف كنترول مجهزة للجان الرئيسية، مع تكثيف المرور الأمني والمروري على الطرق المؤدية من وإلى المراكز.

وفي إطار التسهيلات لكبار السن وذوي الإعاقة، تم تجهيز مداخل المراكز بمنحدرات ووضع كراسي متحركة، بالإضافة إلى فرق متطوعين لتقديم الدعم والمساعدة للفئات التي تحتاج ذلك أثناء دخول المراكز، لضمان راحة وسهولة الحركة لجميع المواطنين.
وشملت تجهيز المقار الانتخابية مراجعة شبكات الكهرباء والتأكد من عملها بكفاءة مع توفير مولدات احتياطية لضمان استمرار سير العملية الانتخابية، إلى جانب وضع لوحات إرشادية واضحة لتسهيل الوصول إلى المراكز، والتنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين المراكز وحماية المواطنين.

وشدد اللواء محب حبشي على أن محافظة بورسعيد أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، داعياً المواطنين إلى المشاركة بفاعلية والمساهمة في تعزيز العملية الديمقراطية بالمحافظة.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد جولة الإعادة فى بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

منتخب الأردن

نهائي كأس العرب.. موعد مباراة الأردن والمغرب والقنوات المفتوحة الناقلة

دغموم

رفضت لهذا السبب.. دغموم يكشف تفاصيل عرض الزمالك لضمه

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

ترشيحاتنا

نيجيريا

مينا ماهر يثير الجدل بشأن التشكيل الأساسي أمام نيجيريا

الإيطالي جيانلويجي دوناروما

دوناروما يفوز بجائزة The Best من FIFA لأفضل حارس مرمى 2025

باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان يصطدم بـ فلامنجو في نهائي إنتركونتيننتال 2025

بالصور

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبيها

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها

زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة

حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير

بعد تصدرها التريند.. صور جديدة تجمع بين العوضى وياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر الأساس لمصنع "جينفاكس" للقاحات والأدوية

اللقاء
اللقاء
اللقاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد