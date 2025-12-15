قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار التراخيص للمعلمين
جماهير تصطف ودعم مالي كبير لأجل عودة البطل أحمد الأحمد إلى حياته بعد واقعة بوندي
صلاح ونجم الزمالك ينافسان بترشيحات جوائز ذا بيست 2025
لبنان: سلاح الجو الإسرائيلي أسقط قنبلة قوية خلال عملية لليونيفيل
للتخفيف عن المواطنين.. الإسكان تعلن تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة
عواصف رميلة وترابية وأمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد
أشبه بغرفة غاز .. التلوث والهواء السام يشل حركة الطيران في الهند
شعر بإعياء مفاجئ.. وفاة طالب جامعي أثناء ممارسة الرياضة في كفر الشيخ
رد الجميل للي عملتلك أجر.. ريهام سعيد توجه رسالة للعوضي
حادث يقلب حياة هاني سلامة فى “الذنب”
بلوم على منى زكي.. أبرز ما قاله محمد صبحي عن فيلم الست وواقعة السائق
أبوها العاطل ضربها لحد الموت .. أسرة الطفلة ماجدة : متستاهلش كدا وعايزين حقها | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد: الانتهاء من جاهزية 22 مقرا انتخابيا لاستقبال 271084 ناخبا على مستوى المحافظة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد الغزاوى

أعلن اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، بأنه تم تجهيز 22 مقرا انتخابيا علي مستوي المحافظة استعدادا لاستقبال 271084  ناخبا و ناخبة في إعادة انتخابات مجلس النواب 2025  ، والمقرر انطلاقها بداية من 17  و 18 من ديسمبر الجاري ، 

أوضح محافظ بورسعيد  أن جميع المقار باتت جاهزة بعد استكمال عناصر الدعم اللوجستي والخدمي والأمني، مؤكدًا تنفيذ خطة متكاملة بمشاركة كافة المديريات والجهات المعنية لضمان بيئة آمنة لجميع المواطنين. 
حيث تشير محافظة بورسعيد عن جاهزية المراكز الانتخابية بالأقسام المختلفة، حيث يضم قسم الشرق على 3 مراكز انتخابية بإجمالي 43940 صوت تشمل مدرسة القناة الابتدائية، مدرسة أم المؤمنين الابتدائية، ومدرسة الفرما الابتدائية، بينما يضم قسم شرطة العرب  6 مراكز انتخابية بإجمالي 55167 صوت  تشمل مدرسة بورسعيد الإعدادية بنات، مدرسة قاسم أمين الابتدائية المتقدمة، المدرسة الثانوية التجارية بنين، مدرسة السادات الثانوية الفنية التجارية، مدرسة التنين الابتدائية المشتركة، ومعهد بورسعيد الأزهري الابتدائي، ويضم قسم شرطة الضواحي على 7 مراكز انتخابية بإجمالي 97702 صوت تشمل مدرسة التوكيلات الملاحية الابتدائية المعتمدة، مدرسة اليرموك الابتدائية، مدرسة الإمام الحسين الابتدائية، معهد القابوطي الأزهري الابتدائي، مجمع علي سليمان الإعدادية بنين، مدرسة أحد الابتدائية، ومدرسة الشهيد إبراهيم علي محمد السيد التجارية بنات، أما قسم شرطة بورفؤاد أول فيضم 5 مراكز انتخابية بإجمالي 69277 صوت تشمل مدرسة مجمع النصر الرسمية للغات، مدرسة نبويه الجابري الإعدادية بنات، مدرسة الشهيد جواد علي حسني الابتدائية، ومدرسة زهراء بورفؤاد الابتدائية المعتمدة، فيما يضم قسم شرطة بورفؤاد ثان على مركز انتخابي واحد بإجمالي 4998 صوت وهو مدرسة عمر بن الخطاب الرسمية للغات .  
 

و شملت الاستعدادات رفع درجة الجاهزية القصوى في جميع المرافق والقطاعات الحيوية بالمحافظة، كما نفذت فرق المحافظة داخل الأحياء ومدينة بورفؤاد حملات مكثفة حول المراكز الانتخابية، مع متابعة تجهيز المدارس المستضيفة للجان بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم من حيث الإضاءة ودورات المياه ووسائل التهوية والكهرباء، وتوفير غرف كنترول مجهزة للجان الرئيسية، مع تكثيف المرور الأمني والمروري على الطرق المؤدية من وإلى المراكز.
 

وفي إطار التسهيلات لكبار السن وذوي الإعاقة، تم تجهيز مداخل المراكز بمنحدرات ووضع كراسي متحركة، بالإضافة إلى فرق متطوعين لتقديم الدعم والمساعدة للفئات التي تحتاج ذلك أثناء دخول المراكز، لضمان راحة وسهولة الحركة لجميع المواطنين.
 

محافظ بورسعيد : الإنتهاء من جاهزية 22 مقرا انتخابيا لاستقبال 271084 ناخب علي مستوي المحافظة

وشملت تجهيز المقار الانتخابية مراجعة شبكات الكهرباء والتأكد من عملها بكفاءة مع توفير مولدات احتياطية لضمان استمرار سير العملية الانتخابية، إلى جانب وضع لوحات إرشادية واضحة لتسهيل الوصول إلى المراكز، والتنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين المراكز وحماية المواطنين.
 

وشدد اللواء محب حبشي على أن محافظة بورسعيد أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، داعياً المواطنين إلى المشاركة بفاعلية والمساهمة في تعزيز العملية الديمقراطية بالمحافظة.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

ترشيحاتنا

محافظ مطروح

خالد شعيب: أبناء مطروح هم الحماة للبوابة الغربية لمصر

قاضي قضاة فلسطين

قاضي قضاة فلسطين: لابد من مواجهة كل ما يضعف الأمة

الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية

المفتي: الاضطراب الإنساني يضاعف مسئولية الفتوى المؤسسية

بالصور

جماهير تصطف ودعم مالي كبير لأجل عودة البطل أحمد الأحمد إلى حياته بعد واقعة بوندي

أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي

سفارة البحرين بالقاهرة تحتفل بأعياد المملكة الوطنية| صور

من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

فيديو

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد