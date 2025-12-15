محافظ بورسعيد: الانتهاء من جاهزية 22 مقرا انتخابيا لاستقبال 271084 ناخبا على مستوى المحافظة

أعلن اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، بأنه تم تجهيز 22 مقرا انتخابيا علي مستوي المحافظة استعدادا لاستقبال 271084 ناخبا و ناخبة في إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 ، والمقرر انطلاقها بداية من 17 و 18 من ديسمبر الجاري ،

أوضح محافظ بورسعيد أن جميع المقار باتت جاهزة بعد استكمال عناصر الدعم اللوجستي والخدمي والأمني، مؤكدًا تنفيذ خطة متكاملة بمشاركة كافة المديريات والجهات المعنية لضمان بيئة آمنة لجميع المواطنين.

حيث تشير محافظة بورسعيد عن جاهزية المراكز الانتخابية بالأقسام المختلفة، حيث يضم قسم الشرق على 3 مراكز انتخابية بإجمالي 43940 صوت تشمل مدرسة القناة الابتدائية، مدرسة أم المؤمنين الابتدائية، ومدرسة الفرما الابتدائية، بينما يضم قسم شرطة العرب 6 مراكز انتخابية بإجمالي 55167 صوت تشمل مدرسة بورسعيد الإعدادية بنات، مدرسة قاسم أمين الابتدائية المتقدمة، المدرسة الثانوية التجارية بنين، مدرسة السادات الثانوية الفنية التجارية، مدرسة التنين الابتدائية المشتركة، ومعهد بورسعيد الأزهري الابتدائي، ويضم قسم شرطة الضواحي على 7 مراكز انتخابية بإجمالي 97702 صوت تشمل مدرسة التوكيلات الملاحية الابتدائية المعتمدة، مدرسة اليرموك الابتدائية، مدرسة الإمام الحسين الابتدائية، معهد القابوطي الأزهري الابتدائي، مجمع علي سليمان الإعدادية بنين، مدرسة أحد الابتدائية، ومدرسة الشهيد إبراهيم علي محمد السيد التجارية بنات، أما قسم شرطة بورفؤاد أول فيضم 5 مراكز انتخابية بإجمالي 69277 صوت تشمل مدرسة مجمع النصر الرسمية للغات، مدرسة نبويه الجابري الإعدادية بنات، مدرسة الشهيد جواد علي حسني الابتدائية، ومدرسة زهراء بورفؤاد الابتدائية المعتمدة، فيما يضم قسم شرطة بورفؤاد ثان على مركز انتخابي واحد بإجمالي 4998 صوت وهو مدرسة عمر بن الخطاب الرسمية للغات .



و شملت الاستعدادات رفع درجة الجاهزية القصوى في جميع المرافق والقطاعات الحيوية بالمحافظة، كما نفذت فرق المحافظة داخل الأحياء ومدينة بورفؤاد حملات مكثفة حول المراكز الانتخابية، مع متابعة تجهيز المدارس المستضيفة للجان بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم من حيث الإضاءة ودورات المياه ووسائل التهوية والكهرباء، وتوفير غرف كنترول مجهزة للجان الرئيسية، مع تكثيف المرور الأمني والمروري على الطرق المؤدية من وإلى المراكز.



وفي إطار التسهيلات لكبار السن وذوي الإعاقة، تم تجهيز مداخل المراكز بمنحدرات ووضع كراسي متحركة، بالإضافة إلى فرق متطوعين لتقديم الدعم والمساعدة للفئات التي تحتاج ذلك أثناء دخول المراكز، لضمان راحة وسهولة الحركة لجميع المواطنين.



وشملت تجهيز المقار الانتخابية مراجعة شبكات الكهرباء والتأكد من عملها بكفاءة مع توفير مولدات احتياطية لضمان استمرار سير العملية الانتخابية، إلى جانب وضع لوحات إرشادية واضحة لتسهيل الوصول إلى المراكز، والتنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين المراكز وحماية المواطنين.



وشدد اللواء محب حبشي على أن محافظة بورسعيد أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، داعياً المواطنين إلى المشاركة بفاعلية والمساهمة في تعزيز العملية الديمقراطية بالمحافظة.