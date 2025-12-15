قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

عيد بورسعيد القومي يشهد انطلاق مشروعات خدمية لتعزيز المظهر الحضاري

بورسعيد تستعد لاحتفالاتها بالعيد القومي
بورسعيد تستعد لاحتفالاتها بالعيد القومي
محمد الغزاوى

تواصل محافظة بورسعيد تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، في إطار خطة شاملة تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري لكافة الأحياء تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.
 

تطوير حديقة جمال عبد الناصر بالضواحي لزيادة المسطحات الخضراء
 


وبناءً على توجيهات اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد بشأن التوسع في زيادة المسطحات الخضراء وخلق متنفس حضاري للمواطنين، تواصل الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي أعمال تطوير حديقة جمال عبد الناصر بمنطقتي السلام الجديد والتصنيع، تحت إشراف جهاز تعمير سيناء – منطقة تعمير بورسعيد.

وتشمل أعمال التطوير تنفيذ أعمال الزراعة والتجميل وتجهيز مناطق الري داخل الحديقة، إلى جانب إنشاء ممرات جديدة للمشاة وبردورات حديثة ومناطق خضراء، بما يسهم في تحسين المشهد العام وإضفاء طابع حضاري متكامل يخدم أهالي المنطقتين.

كما تتواصل أعمال تنفيذ البردورات الخارجية والممرات الداخلية، وتركيب مأخذ مياه جديد لدعم شبكة الري، بما يضمن استدامة أعمال الصيانة ورفع كفاءة المرافق، وذلك وفق الجدول الزمني المحدد لخطة التنفيذ.
 

إنشاء باركنج ميدان لبنان بحي العرب بتكلفة 8.5 مليون جنيه
 


وفي إطار جهود محافظة بورسعيد لتنظيم الحركة المرورية والحد من التكدسات بالمناطق الحيوية يجري تنفيذ مشروع إنشاء باركنج ميدان لبنان بحي العرب، وذلك تحت إشراف إدارة المشروعات بالمحافظة.

ويستهدف المشروع توفير أماكن انتظار منظمة للسيارات وتحقيق السيولة المرورية بمحيط الميدان والشوارع المحيطة بما ينعكس إيجابيًا على حركة المواطنين ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المرورية بالمنطقة.

بورسعيد محافظة بورسعيد عيد بورسعيد القومي ميدان لبنان

