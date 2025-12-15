التهاب الحلق في الشتاء.. متى يكون بسيطًا ومتى يحتاج تدخلًا طبيًا؟

يعد التهاب الحلق من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا في فصل الشتاء، ويبدأ غالبًا بإحساس بالحرقان أو الألم عند البلع، وقد يتطور ليؤثر على الصوت والتنفس.

بحسب ما نشره موقع إكسبريس عن أسباب التهاب الحلق في الطقس البارد ومتي يكون بسيط ومتي يحتاج لتدخل طبي ونصائح للعلاج.

أسباب التهاب الحلق في الطقس البارد

العدوى الفيروسية

التعرض للهواء البارد

التدفئة الجافة

ضعف المناعة

التدخين أو استنشاق الملوثات

أعراض لا يجب تجاهلها

ألم شديد عند البلع

بحة في الصوت

تورم اللوزتين

ارتفاع درجة الحرارة

ظهور بقع بيضاء في الحلق

علاج التهاب الحلق في المنزل

المشروبات الدافئة

الشاي بالعسل، الحلبة، الزعتر، تساعد في تهدئة الالتهاب.

الغرغرة الطبيعية

الماء والملح أو الماء الدافئ مع خل التفاح يخففان الألم ويقللان الالتهاب. ترطيب الجو استخدام جهاز ترطيب الهواء يقلل جفاف الحلق، خاصة أثناء النوم.

الراحة الصوتية تجنب الصراخ أو التحدث لفترات طويلة.

متى يكون التهاب الحلق خطرًا؟

إذا صاحبه:

صعوبة في التنفس

حرارة عالية مستمرة

ألم في الأذن

عدم تحسن بعد 3 أيام

فهنا يجب مراجعة الطبيب لتحديد العلاج المناسب.