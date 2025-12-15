السفير المصري لدى لبنان: عرض السردية اللبنانية في جنوب الليطاني خطوة بالغة الأهمية

قال السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، إنّ اليوم شهد انعقاد اجتماع بين قائد الجيش اللبناني مع عدد من السفراء العرب والأجانب برفقة عدد من الملحقين العسكريين للبعثات الدبلوماسية في لبنان، حيث جرت زيارة جنوب الليطاني، وتمت مشاهدة ما قام به الجيش اللبناني من أعمال ومجهود من أجل تنشيط كل هذه المنطقة.

وأضاف السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، في لقاء مع الإعلامي أحمد بصيلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "فكانت فرصة طيبة لنا جميعاً في الوقوف على حقيقة الوضع على الأرض".

وتابع السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، ان : "نؤكد أن الدور الذي يقوم به الجيش اللبناني واجتماع اليوم وعرض لبنان لسرديته أعتقد أنه أمر في غاية الأهمية لابد من تكراره في المستقبل، وهو ما دعا إليه كثير من السفراء، وأيضاً استجاب له قائد الجيش على وعد بتكرار مثل هذه الاجتماعات في المستقبل".