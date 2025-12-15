قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف علي كواليس رحلة بزوغ نجومية محمد صلاح من مونديال الشباب إلي قمة ليفربول
المتهم في واقعة طفلة الشيبسي: صاحبى لبسني معاها وماليش علاقة يا بيه
شىء عبثي.. محمد دياب يرد على انتقاد محمد صبحي لفيلم "الست"
سعر الذهب في مصر الآن .. عيار 24 مفاجأة وأفضل وقت للشراء
الوطنية للانتخابات: انتهاء التصويت في 31 مقرا بالخارج
مفاجأة.. الوطنية للانتخابات تعلن الفئات العمرية الأعلى تصويتا في "مجلس النواب"
تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق
رسميًا.. سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين
الوطنية للانتخابات: نفتخر بوعي الناخب المصري
ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟.. الإفتاء: البلاء محبة من الله لرفع درجة عبده
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج على 55 دائرة بانتخابات مجلس النواب
3 سنوات من الإصرار.. فتاة صماء تجتاز امتحانات محو الأمية بقنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السفير المصري لدى لبنان: عرض السردية اللبنانية في جنوب الليطاني خطوة بالغة الأهمية

لبنان
لبنان
عادل نصار

قال السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، إنّ اليوم شهد انعقاد اجتماع بين قائد الجيش اللبناني مع عدد من السفراء العرب والأجانب برفقة عدد من الملحقين العسكريين للبعثات الدبلوماسية في لبنان، حيث جرت زيارة جنوب الليطاني، وتمت مشاهدة ما قام به الجيش اللبناني من أعمال ومجهود من أجل تنشيط كل هذه المنطقة.

وأضاف  السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، في لقاء مع الإعلامي أحمد بصيلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "فكانت فرصة طيبة لنا جميعاً في الوقوف على حقيقة الوضع على الأرض".

وتابع  السفير المصري لدى لبنان علاء موسى،  ان : "نؤكد أن الدور الذي يقوم به الجيش اللبناني واجتماع اليوم وعرض لبنان لسرديته أعتقد أنه أمر في غاية الأهمية لابد من تكراره في المستقبل، وهو ما دعا إليه كثير من السفراء، وأيضاً استجاب له قائد الجيش على وعد بتكرار مثل هذه الاجتماعات في المستقبل".

السفير المصري لبنان علاء موسى الجيش اللبناني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

الصادرات

هدى عبد الفتاح: الشراكة المصرية-القطرية تدخل مرحلة استراتيجية بدعم استثمارات 7.5 مليار دولار

جمعية رجال أعمال اسكندرية

رجال أعمال الإسكندرية: تمويلات صغيرة ومتناهية الصغر بـ12.8 مليار جنيه خلال 2025

مدينة العلمين الجديدة

مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات يستكمل جولته بمدينة العلمين الجديدة

بالصور

لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟ طبيب يوضح الأسباب الخفية

لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟
لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟
لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟

هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟خرافات شائعة واستشارى توضح

هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟
هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟
هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟

مشروبات سحرية تذيب البلغم وتنظف الصدر في الشتاء

مشروب عجيب يذيب البلغم وينظف الصدر في الشتاء
مشروب عجيب يذيب البلغم وينظف الصدر في الشتاء
مشروب عجيب يذيب البلغم وينظف الصدر في الشتاء

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

فيديو

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

المزيد