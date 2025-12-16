ترامب يوقع مرسوما رئاسيا باعتبار "الفينتانيل" سلاحا للدمار الشامل

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مادة الفينتانيل المخدرة "سلاح دمار شامل"، و وقع على مرسوم رسمي بذلك.

خطوة لحماية الأمريكيين



وقال ترامب في تصريحات صحفية في البيت الأبيض: "اليوم أقوم بخطوة أخرى لحماية الأمريكيين من الفينتانيل المميت الذي ينتشر في بلادنا"، و ذلك أثناء التوقيع على المرسوم، الاثنين.

وأضاف: "بهذا المرسوم التاريخي الذي سأوقعه اليوم سنعتبر الفينتانيل سلاحا للدمار الشامل، وهو بالفعل كذلك".

وبرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك والصين، متهما الأخيرة بأنها لم تبذل جهودا كافية لوقف صناعته على أراضي البلاد.

وتحدث ترامب، في وقت سابق، عن خطورة تدفق الفينتانيل إلى الولايات المتحدة، معتبرا ذلك أحد أكبر التحديات للبلاد.