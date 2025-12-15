الصين تدعو إلى ضبط النفس وتسعى لتهدئة النزاع الحدودي بين كمبوديا وتايلاند

حثت الصين، اليوم الاثنين، كمبوديا وتايلاند على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ جميع التدابير الممكنة لخفض التصعيد وإنهاء الاشتباكات الحدودية المستمرة بين البلدين.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، في بيان نشرته وكالة أنباء "شينخوا"، مؤكداً على أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن.

وتجدد النزاع الحدودي بين كمبوديا وتايلاند منذ السابع من ديسمبر الجاري، بعد أقل من شهرين على توقيع الجانبين إعلان سلام مشترك، ما أسفر عن خسائر بشرية وأثار قلق المجتمع الدولي. وعبّر المتحدث الصيني عن أسفه الشديد لهذه الخسائر، معربًا عن خالص تعازي بلاده للمتضررين، مؤكدًا أن حماية المدنيين يجب أن تكون من أولويات الطرفين.

وأشار قوه جيا كون إلى أن الصين، بوصفها جارة وصديقة لكلا البلدين، حافظت على تواصل وثيق مع كمبوديا وتايلاند عبر قنوات متعددة ومستويات مختلفة منذ اندلاع النزاع، وانخرطت بنشاط في جهود الوساطة لتهيئة الظروف اللازمة للحوار بين الطرفين.

وأكد المسؤول الصيني أن الصين تدعم الحوار المباشر بين البلدين، بالإضافة إلى جهود رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وماليزيا على وجه الخصوص، لتعزيز محادثات السلام والسعي للوصول إلى حل مقبول للطرفين ضمن إطار آسيان.

وأضاف: "تبذل الصين وستواصل بذل كل جهد ممكن لتعزيز محادثات السلام، والاضطلاع بدور بناء في ضمان وقف إطلاق النار وإنهاء النزاع، والإسهام في إحلال السلام بأسلوبها الخاص".

وتأتي هذه الدعوات في وقت حرج، وسط تصاعد التوترات على الحدود، حيث يبدي المجتمع الدولي قلقه من استمرار الاشتباكات التي تهدد استقرار المنطقة، في وقت تسعى فيه الصين إلى لعب دور الوسيط الفعال لضمان حل سلمي ودائم للنزاع.