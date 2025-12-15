الاتحاد الأوروبي يدرج 40 سفينة على القائمة السوداء لنقلها نفطا روسيًا

أدرج وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أربعين ناقلة نفط على القائمة السوداء، بزعم نقلها نفطًا روسيًا.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، قولها في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد: "أُضيفت أربعون سفينة أخرى إلى قائمة العقوبات".

وأشارت كالاس إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم الآن فرض عقوبات على ناقلات النفط دون انتظار الموافقة على حزم عقوبات ضخمة.

وقالت المتحدثة "سنفرض الآن عقوبات على سفن أسطول (الظل) بشكل دوري، وسنتخذ قرارات بشأنها شهريًا".