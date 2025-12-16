الإمارات تدين مصادقة إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة بالضفة

أدانت دولة الإمارات بشدة مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرةً هذه الخطوة تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية، وتقويضًا للجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، رفض دولة الإمارات القاطع لجميع الممارسات الأحادية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للأرض الفلسطينية المحتلة، محذرةً من أن أي تحرك لضم الضفة الغربية مرفوض تمامًا، لما يمثله من نسف لأسس حل الدولتين.

وشددت على ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام ووضع حد للممارسات غير الشرعية، مؤكدة التزام الإمارات بتعزيز السلام والعدالة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.