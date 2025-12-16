قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا لا تؤدى صلاة الجنازة على الشهيد؟.. علي جمعة يوضح حقيقة حياتهم
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة
أمم افريقيا 2025 .. صراع بالمجموعة الثالثة بين نسور قرطاج ونيجيريا وترقب من تنزانيا وأوغندا
السيطرة على حريق شب بقش الأرز في الدقهلية
اليوم.. مصر تواجه نيجيريا في البروفة الأخيرة قبل كأس أمم أفريقيا
مقتل 8 أشخاص بغارات أمريكية على قوارب بشرق المحيط الهادئ
حكم المسح على الخفين بسبب البرد وكيفيته ومدته.. المفتي يوضح
سكك حديد مصر تواصل لقاءات التوعية الميدانية بمتحف السكة الحديد بالقاهرة| صور
أحمد حسن يكشف أسباب خروج منتخب مصر من كأس العرب 2025
توقعات مثيرة.. تونس وصيف مجموعته وجنوب أفريقيا الاختبار الأصعب لمصر
فتح الحركة أمام القطارات بعد رفع الحاويات من أعلى السكة الحديد بطوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الإمارات تدين مصادقة إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة بالضفة

مستوطنات
مستوطنات
أ ش أ

 أدانت دولة الإمارات بشدة مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرةً هذه الخطوة تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية، وتقويضًا للجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، رفض دولة الإمارات القاطع لجميع الممارسات الأحادية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للأرض الفلسطينية المحتلة، محذرةً من أن أي تحرك لضم الضفة الغربية مرفوض تمامًا، لما يمثله من نسف لأسس حل الدولتين.
وشددت على ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام ووضع حد للممارسات غير الشرعية، مؤكدة التزام الإمارات بتعزيز السلام والعدالة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

الإمارات الحكومة الإسرائيلية مستوطنة انتهاكًا لقرارات الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

الحكومة

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء في بداية العام الجديد

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

عداد الكهرباء

باق 15 يوما.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

كارت الكهرباء

خطأ شائع يتسبب في نفاد رصيد كارت الكهرباء سريعًا

عمرو أديب

أومال الإسفاف إيه؟ عمرو أديب يهاجم محمد صبحي بسبب فيلم "الست"

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

الإنفلونزا - ارشيفية

الصحة تعلن الدواء المستخدم مع حالات الإنفلونزا والجرعات للكبار والصغار والحوامل

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| تحرك عاجل من الوزراء للشائعات وتحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

نشأت الديهي

الديهي: الإدارة الأمريكية ترى أن نتنياهو يسعى إلى "تفخيخ المشهد" بغزة

طارق الشناوي

طارق الشناوي: خرجنا من انتقاد الفن إلى الاتهام في الوطنية.. فيديو

بالصور

عودة الجرأة.. أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

فيديو

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

مواليد الثمانينات

كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد