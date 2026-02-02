وزير الإنتاج الحربي: «300 الحربي» أهم القلاع الصناعية العسكرية في الشرق الأوسط

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على عقد شراكات تعاونية جديدة مع مختلف الجهات بالدولة، وذلك فى إطار إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي والتي تقوم على توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة، مع السعي الدائم إلى تطوير خطوط الإنتاج بالشركات التابعة للوزارة بما يساهم في تعزيز مستوى الجودة وزيادة الإنتاجية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الوزير لشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي) للاطمئنان على سير العملية الإنتاجية بها، ومتابعة مدى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها بهدف تطوير الأداء بالشركة.

حيث قام الوزير "محمد صلاح" بتفقد معرض منتجات شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة، كما حرص على تفقد خطوط الإنتاج المختلفة بالشركة والتي تضم عدد (4) مصانع وهي (مصنع إنتاج الأسلحة الصغيرة والمتوسطة، مصنع إنتاج ذخيرة الأسلحة الصغيرة، مصنع إنتاج الذخيرة المتوسطة، مصنع تجميع وتعبئة الذخائر المتوسطة والقنابل)، كما تم المرور على خط تجميع الطابات، وكذا خط إنتاج بعض أجزاء الطلمبة الغاطسة والتي يتم تصنيعها لأول مرة في مصر داخل شركات الإنتاج الحربي، حيث تقوم شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة بالخطوة التي تتم قبل إرسال الطلمبة إلى إحدى شركات الإنتاج الحربي الشقيقة لتجميع وتركيب أجزائها واختبارها.

وخلال الجولة استمع وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى ما إستعرضه المهندس مصطفى عامر رئيس مجلس الإدارة وأطقم العمل من بيانات ومعلومات حول آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى "أبو زعبل للصناعات المتخصصة" ومدى الإلتزام بتوقيتات تنفيذها ومعدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة، كما استمع الوزير إلى آراء ومطالب بعض العاملين وحثهم على بذل المزيد من الجهد ووجّه بالسعي إلى تذليل كافة المصاعب التي تواجه العمالة في العملية الإنتاجية وتوفير بيئة عمل مناسبة تساهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة لدعم ومساندة الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية، مؤكدًا حرص الوزارة على الاستثمار في رأس المال البشري لأنه حجر الزاوية في العملية الإنتاجية.

وأصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي مجموعة من التوجيهات المتعلقة بضرورة المداومة على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في مختلف مراحل العملية التصنيعية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والأصول بالشركة، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات المسندة إليها، وتطبيق مبادئ الحوكمة وترشيد المصروفات والمراقبة الداخلية، وتنفيذ برامج الصيانة في المواعيد المحددة للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها، وضرورة التزام جميع العاملين بارتداء مهمات الأمان الصناعي أثناء أداء مهام عملهم.

وأكد الوزير "محمد صلاح" على أهمية الحفاظ على المكانة الرائدة لشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي) والتي تعد من أكبر القلاع الصناعية العسكرية فى الشرق الأوسط وتلبي إحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر الصغيرة والمتوسطة، حيث إفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2020، وتضم الشركة أحدث ماكينات الخراطة ذات التحكم الرقمي CNC والتي يعمل بعضها بنظام الروبوت، إلى جانب ماكينات متعددة المحاور Multi-Spindle والتي تفوق قدرتها الإنتاجية أكثر من عشرة أضعاف الماكينات العادية، كما تضم العديد من تباب ضرب النار، بالإضافة إلى معامل بها أحدث الأجهزة والمعدات والتي يتم استخدامها لإجراء القياسات والتحاليل اللازمة على جميع المواد والخامات المستخدمة قبل بدء العملية الإنتاجية.

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.