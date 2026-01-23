وظائف خالية بالإنتاج الحربي.. قدم الآن

يبحث عدد كبير من المواطنون عن الوظائف الخالية، التي أعلنتها الهيئة القومية للإنتاج الحربي، من خلال فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الشاغرة بعدد من الشركات التابعة لها، وذلك وفقا لمجموعة من الشروط والتخصصات المحددة، في إطار دعم الكفاءات الفنية والهندسية ورفع كفاءة منظومة العمل والإنتاج.

الوظائف المطلوبة

تشمل الوظائف المعلن عنها عددا من التخصصات، وهي مهندسون، فنيون، مندوبو أمن، وفنيو إطفاء.

شروط التقديم لوظيفة مهندس

يشترط الحصول على بكالوريوس هندسة في أحد التخصصات التالية، ميكانيكا قوى، ميكانيكا إنتاج، ميكاترونكس، كهرباء قوى، اتصالات وإلكترونيات وتحكم، هندسة فلزات، هندسة كيميائية.

ويشترط الحصول على تقدير عام جيد على الأقل، مع استثناء الحاصلين على مؤهل أعلى من الجامعي، وألا يزيد سن المتقدم على 30 سنة في 1 فبراير 2026، وأن يكون مقيدا بنقابة المهندسين وحاصلا على كارنيه النقابة.

ويقتصر القبول على المتقدمين من محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، الإسكندرية.

شروط التقديم لوظيفة فني



يشترط الحصول على مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط في تخصصات تشغيل ماكينات رقمية CNC، ميكانيكا وتشغيل ماكينات خراطة وفريزة وبرادة، تشغيل المعادن، لحام وتشكيل المعادن، كيمياء وتحاليل كيميائية، تبريد وتكييف، أجهزة إلكترونية، كهرباء.

ويشترط ألا يزيد سن المتقدم على 25 سنة في 1 فبراير 2026، مع قصر القبول على محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، الإسكندرية.

شروط مندوب الأمن وفني الإطفاء

يشترط الحصول على مؤهل متوسط أو فوق متوسط تجاري أو زراعي، ويفضل وجود خبرة في مجال الوظيفة، وألا يزيد سن المتقدم على 25 سنة في 1 فبراير 2026.

ويقتصر القبول على محافظات القاهرة، القليوبية، الشرقية.

الشروط العامة للتقديم

يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، لائقا صحيا، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء نهائي، مع الإقامة بإحدى المحافظات المحددة لكل وظيفة، واجتياز اختبارات التقييم المقررة.

ولا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة واحدة، وفي حال ثبوت ذلك يتم استبعاد المتقدم.

مواعيد وطريقة التقديم

يتم التقديم خلال 7 أيام من تاريخ نشر الإعلان، وذلك إلكترونيا من خلال استمارة التقديم على الموقع الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي، أو عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع فيسبوك، على أن يتم غلق باب التقديم فور انتهاء المدة المحددة.