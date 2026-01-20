شروط سهلة.. طريقة التقديم لوظائف بنك مصر 2026

في إطار خطته لدعم الكوادر البشرية وتعزيز نشاط المبيعات داخل فروعه المختلفة، أعلن بنك مصر عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة في مجال المبيعات بجميع أنحاء الجمهورية، موضحا تفاصيل المسؤوليات الوظيفية، والشروط المطلوبة، وآليات التقديم للراغبين في الالتحاق بالعمل ضمن صفوفه خلال عام 2026.

وأوضح بنك مصر، عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف لينكد إن، أن الوظائف المتاحة تستهدف دعم وتطوير منظومة المبيعات داخل الفروع، وتعزيز قاعدة العملاء، بما يسهم في تحقيق أهداف البنك التوسعية خلال عام 2026.

مسؤوليات وظائف بنك مصر 2026

تشمل مسؤوليات الوظائف إعداد خطة متكاملة لإدارة فريق المبيعات داخل النطاق الجغرافي المحدد، والعمل على بناء وتشكيل فريق مبيعات قادر على تحقيق المستهدفات المطلوبة.

كما تتضمن المهام اختيار أفضل مندوبي المبيعات، ومتابعة أدائهم، والعمل على حل المشكلات التي تواجه الفريق ومنع تكرارها.

وتشمل المسؤوليات أيضا جذب أكبر عدد ممكن من العملاء إلى بنك مصر، ومتابعة طلباتهم، والتنسيق المستمر مع إدارات البنك المختلفة، وعلى رأسها قسم الائتمان، لمراجعة الطلبات والحصول على الموافقات الائتمانية، مع إبلاغ العملاء بنتائج الطلبات أولا بأول.

شروط التقديم لوظائف بنك مصر 2026

حدد بنك مصر عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، أبرزها ألا تقل الخبرة العملية عن 6 سنوات، مع إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

كما يشترط أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المعتمدة.

طريقة التقديم لوظائف بنك مصر 2026

أشار البنك إلى أن التقديم على وظائف بنك مصر 2026 في مجال المبيعات يتم من خلال الدخول على الصفحة الرسمية لبنك مصر على موقع لينكد إن، وإرسال السيرة الذاتية عبر رابط التقديم المخصص للوظائف المعلنة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق حرص بنك مصر على استقطاب الكفاءات المؤهلة القادرة على دعم خطط النمو والتوسع، وتعزيز قاعدة العملاء، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق المستهدفات الاستراتيجية للبنك خلال المرحلة المقبلة.