أسعار الذهب اليوم في مصر.. العيار تخطى ٧ آلاف جنيه

يبحث عدد كبير من المواطنين عن اسعار الذهب اليوم في مصر، في ظل الاهتمام الواسع بمتابعة تحركات المعدن الاصفر داخل السوق المحلي، خاصة مع توجه شريحة كبيرة من المتعاملين الى شراء المشغولات الذهبية او الادخار، باعتبار الذهب من اهم اوعية الاستثمار الامن في مصر.

سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت اسعار الذهب اليوم حالة من الاستقرار النسبي داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع حالة ترقب تسود الاسواق المحلية لمتابعة تطورات الاسعار العالمية وتحركات الاونصة بالدولار.

وجاءت متوسطات الاسعار بدون مصنعية عند مستويات متقاربة مقارنة بالفترات الماضية، وسط حذر واضح من جانب التجار والمستهلكين في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

ويواصل عيار 21 تصدره لقائمة الاعيرة الاكثر تداولا داخل محلات الصاغة، باعتباره الخيار الادخاري الاكثر انتشارا بين الاسر المصرية، نظرا لتوازنه بين السعر ومستوى الطلب.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية



عيار 24

سعر البيع 7270 جنيه، سعر الشراء 7240 جنيه.

عيار 22

سعر البيع 6665 جنيه، سعر الشراء 6635 جنيه.

عيار 21

سعر البيع 6360 جنيه، سعر الشراء 6335 جنيه.

عيار 18

سعر البيع 5450 جنيه، سعر الشراء 5430 جنيه.

عيار 14

سعر البيع 4240 جنيه، سعر الشراء 4225 جنيه.

عيار 12

سعر البيع 3635 جنيه، سعر الشراء 3620 جنيه.

الاونصة

سعر البيع 226080 جنيه، سعر الشراء 225190 جنيه.

الجنيه الذهب

سعر البيع 50880 جنيه، سعر الشراء 50680 جنيه.

الاونصة بالدولار

4742.71 دولار.

سعر الذهب عالميا



يرتبط سعر الذهب في مصر ارتباطا مباشرا بحركة الاسعار العالمية، حيث ينعكس اي تغير في الاسواق الدولية بصورة فورية على السوق المحلي، ما يؤدي الى حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض.

وتشير مؤشرات الاسواق العالمية خلال الفترة الاخيرة الى اتجاه عام يميل نحو الصعود، مدفوعا بالضغوط الاقتصادية العالمية، مع توقعات بامكانية تسجيل مستويات سعرية اعلى محليا في حال تجاوز الاونصة العالمية نطاقها السعري الحالي.

اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية



على الرغم من الاستقرار الحالي، شهدت اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية تراجعا ملحوظا في السوق المحلي، وسط حالة من الترقب سيطرت على تعاملات التجار والمستهلكين، انتظارا لما ستؤول اليه تحركات الاسعار العالمية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تحليل جولد بيليون، استهل الذهب عام 2026 عند مستويات سعرية مرتفعة، مدعوما بالمكاسب القوية التي حققها خلال عام 2025، حيث سجل المعدن الاصفر ارتفاعا سنويا يقترب من 65 في المئة، وهو اعلى معدل صعود سنوي منذ عام 1979، بدعم من الارتفاعات القوية في عقود الذهب الفوري والمستقبلي.