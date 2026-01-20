قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البرلمان الأوروبي يجمد تصديق الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة وسط انتقادات داخلية
في يومهم العالمي | وزيرة التضامن : احترام كبار السن ميزان أخلاق الأمم
"من أول تجربة برلمانية تبدأ المسؤولية".. الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا تدريبيًا للنواب الجدد
مستشار الرئيس الفلسطيني يكشف عن تفاصيل خطة إعمار غزة
تقلبات جوية .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
دعاء الإفطار أول يوم في شعبان.. اغتنم أوقات الاستجابة بكلمات تفتح لك أبواب الرزق
الأعلى للقبائل والعشائر في حلب: أبناؤنا لا يملكون السلاح الثقيل
رئيسة وزراء الدنمارك: لن نتخلى عن جزيرة جرينلاند
اعتقالات عقب نهائي أمم إفريقيا.. الشرطة المغربية تتحفظ على 19 مشجعا سنغاليا بعد أحداث الشغب
إعادة الاعتبار للبعد الإنساني في أماكن العمل | تفاصيل مهمة
الحكومة السورية: أخطرنا الجانب الأمريكي رسميا بنية قسد الانسحاب من محيط مخيم الهول
بيراميدز يتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على الجونة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في مصر.. العيار تخطى ٧ آلاف جنيه

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن اسعار الذهب اليوم في مصر، في ظل الاهتمام الواسع بمتابعة تحركات المعدن الاصفر داخل السوق المحلي، خاصة مع توجه شريحة كبيرة من المتعاملين الى شراء المشغولات الذهبية او الادخار، باعتبار الذهب من اهم اوعية الاستثمار الامن في مصر.

سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت اسعار الذهب اليوم حالة من الاستقرار النسبي داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع حالة ترقب تسود الاسواق المحلية لمتابعة تطورات الاسعار العالمية وتحركات الاونصة بالدولار. 

وجاءت متوسطات الاسعار بدون مصنعية عند مستويات متقاربة مقارنة بالفترات الماضية، وسط حذر واضح من جانب التجار والمستهلكين في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
ويواصل عيار 21 تصدره لقائمة الاعيرة الاكثر تداولا داخل محلات الصاغة، باعتباره الخيار الادخاري الاكثر انتشارا بين الاسر المصرية، نظرا لتوازنه بين السعر ومستوى الطلب.

سعر الذهب اليوم في مصر

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية


عيار 24
سعر البيع 7270 جنيه، سعر الشراء 7240 جنيه.

عيار 22
سعر البيع 6665 جنيه، سعر الشراء 6635 جنيه.

عيار 21
سعر البيع 6360 جنيه، سعر الشراء 6335 جنيه.

عيار 18
سعر البيع 5450 جنيه، سعر الشراء 5430 جنيه.

عيار 14
سعر البيع 4240 جنيه، سعر الشراء 4225 جنيه.

عيار 12
سعر البيع 3635 جنيه، سعر الشراء 3620 جنيه.

الاونصة
سعر البيع 226080 جنيه، سعر الشراء 225190 جنيه.

الجنيه الذهب
سعر البيع 50880 جنيه، سعر الشراء 50680 جنيه.

الاونصة بالدولار
4742.71 دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عالميا


يرتبط سعر الذهب في مصر ارتباطا مباشرا بحركة الاسعار العالمية، حيث ينعكس اي تغير في الاسواق الدولية بصورة فورية على السوق المحلي، ما يؤدي الى حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض. 

وتشير مؤشرات الاسواق العالمية خلال الفترة الاخيرة الى اتجاه عام يميل نحو الصعود، مدفوعا بالضغوط الاقتصادية العالمية، مع توقعات بامكانية تسجيل مستويات سعرية اعلى محليا في حال تجاوز الاونصة العالمية نطاقها السعري الحالي.

اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية


على الرغم من الاستقرار الحالي، شهدت اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية تراجعا ملحوظا في السوق المحلي، وسط حالة من الترقب سيطرت على تعاملات التجار والمستهلكين، انتظارا لما ستؤول اليه تحركات الاسعار العالمية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تحليل جولد بيليون، استهل الذهب عام 2026 عند مستويات سعرية مرتفعة، مدعوما بالمكاسب القوية التي حققها خلال عام 2025، حيث سجل المعدن الاصفر ارتفاعا سنويا يقترب من 65 في المئة، وهو اعلى معدل صعود سنوي منذ عام 1979، بدعم من الارتفاعات القوية في عقود الذهب الفوري والمستقبلي.

سعر الذهب اسعار الذهب اليوم الذهب اليوم الذهب سعر الذهب الان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

مانشستر سيتي

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

قيادي مستقبل وطن: مشاركة الرئيس السيسي في «دافوس» تؤكد ثقة العالم في الاقتصاد المصري

حازم الجندي

برلماني: مشاركة الرئيس السيسي في منتدى دافوس تعكس ثقل مصر الدولي

قانون المرور

عقوبة تلويث الطريق بمخلفات أو مواد ضارة بتعديلات المرور الجديدة

بالصور

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة بالزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

ريهام عاصم
ريهام عاصم
ريهام عاصم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد