توك شو

9 مليارات دولار صادرات ذهب في 2026.. الشعبة تعلن مفاجأة للمصريين

الذهب
الذهب
البهى عمرو

يتابع جميع المصريين بشكل يومي أسعار الذهب، وكل ما هو جديد بشأن أسعار الذهب، وأن من ضمن الأخبار الإيجابية، وهو الاتجاه لإنشاء أول مصفاة الذهب، والكثير يسأل ما المقصود بـ مصفاة الذهب.

وأكد إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن النفيسة باتحاد الصناعات، أن مصافي الذهب تقوم بعملية تنقية الذهب الخام المستخرج من المناجم حتى يصل لعيار 24 .

وقال إيهاب واصف في حواره على قناة " المحور"، :"  أوجه  الشكر للرئيس السيسي ورئيس الوزراء على تشكيل اللجنة العليا للذهب ".

الذهب
وتابع إيهاب واصف :"  صادرات الذهب في مصر وصلت لـ 7 مليارات دولار في عام 2025 "، مضيفا:" مستهدف الوصول لـ 9 مليار دولار صادرات من الذهب في 2026 ".


واكمل إيهاب واصف:" مصفاة الذهب تنقي الذهب المستخرج من المناجم وتجعله في قالب ذهب يسهل تداوله "، مضيفا:" عندنا مصافي في مصر وكل مصنع في مصر بداخله مصفاة للذهب ".

ولفت إيهاب واصف :" أعمال اللجنة العليا للذهب انطلقت لإنشاء أول مفاة ذهب مضرية بمواصفات عالمية ".

الذهب

وقال إيهاب واصف في :"  نعمل على حل هذا الامر ونفكر في جلب شركة دولية للتسويق للمشغولات الذهبية المصرية " و" نستهدف إلى تنشيط حركة البيع للسوق المصري وزيادة الصادرات من الذهب "، مضيفا:" نشهد زيادة في حجم الصادرات المصرية من الذهب خلال الأعوام الماضية ".


واكمل إيهاب واصف:" تركيا هي المنافس الصناعي الأول لنا في صناعة المشغولات الذهبية"، مضيفا:"  في مجال تصفية الذهب المنافس الأول لنا هي دولة الإمارات ".

ولفت إيهاب واصف :" هناك خطة لجعل مصر مركزا استراتيجيا لتصفية وصناعة الذهب ".

صورة أرشيفية

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18إلى  5344 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6235 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7125 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 49880 جنيها.

شعبة الذهب الذهب إيهاب واصف مصفاة الذهب أسعار الذهب

