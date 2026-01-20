مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18إلى 5344 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6235 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7125 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 49880 جنيها.