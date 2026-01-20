فرصة ذهبية للشباب.. كل ما تريد معرفته عن المنحة الرئاسية المجانية "الرواد الرقميون"

تهدف المبادرة الرئاسية "الرواد الرقميون"، هي منحة تدريبية مجانية يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العسكرية المصرية، إلى تأهيل وتدريب الشباب من مختلف المحافظات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالشراكة مع كبرى الشركات التكنولوجية المحلية والعالمية والشركات المتخصصة في تنمية المهارات الشخصية واللغوية والجامعات الدولية.



وتم توقيع مذاكرات التفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلي 30 شركة من شركاء الصناعة لمبادرة الرواد الرقميون من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلية والعالمية، ومن بينها: "إى ام سى ايجيبت سيرفس سنتر المحدودة" DELL، و" فورتينت" Fortinet، و"جوجل" Google، و"هواوى للتكنولوجيا مصر" Huawei، و"ا.ب.م وورلد تريد كوربوريشن فرع مصر" IBM، و"ميكروسوفت" Microsoft، و"بالو التو" Paloalto، و"فودافون مصر للاتصالات" Vodafone Misr، و"شركة الأهلي ممكن لخدمات التحصيل الإلكتروني" ALAhly momkn ، و "برايت سكايز" Brightskies ، و"كلاود فلير" Cloudflare، و"شركة اتصال الدولية" Etisal International، و"شركة فورى للأنظمة المتكاملة" Fawry، و"بصمة للاستشارات" Fingerprint Consultancy، وغيرها.

تعزيز التعاون في تنفيذ المبادرة الرئاسية الرواد الرقميون

وتهدف مذكرات التفاهم إلى تعزيز التعاون في تنفيذ المبادرة الرئاسية الرواد الرقميون من خلال تمكين الشباب بالمهارات الرقمية المتقدمة، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ودعم منظومة التحول الرقمي، بما يتماشى مع استراتيجية مصر الرقمية ويسهم في بناء اقتصاد رقمي تنافسي ومستدام.

ويشمل نطاق أعمال مذكرات التفاهم إتاحة مواد تدريبية وقسائم امتحانات لأحدث المجالات التكنولوجية، بالإضافة إلى تقييم ومراجعة أفكار مشاريع التخرج المقدمة من الطلبة واقتراح أفكار لمشاريع التخرج تتماشى مع سوق العمل مع الإشراف على تنفيذ المشروعات والتوجيه التقني، وإتاحة فرص تدريب ميداني لطلبة المبادرة لتعزيز مهاراتهم التكنولوجية.

للتعرف على المزيد من التفاصيل عن المبادرة يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.digilians.gov.eg/

